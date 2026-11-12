Лачен виграв апеляцію проти скандальної журналістки Крюкової: вона сплатить 21 тисячу гривень

Київський апеляційний суд став на бік блогера та волонтера Ігоря Лаченкова у справі про захист честі та гідності. Раніше журналістка Світлана Крюкова подала проти нього позов, однак тепер суд скасував рішення першої інстанції.

Про це йдеться в постанові Київського апеляційного суду від 10 листопада, пише hromadske.

Що відомо про рішення суду?

Світлана Крюкова, яка раніше працювала у виданні "Страна", подала позов проти Лаченкова ще у вересні 2024 року. Вона вважала, що блогер порушив її право на захист честі та гідності.

У квітні 2026 року Святошинський районний суд Києва ухвалив рішення у цій справі. Однак 10 листопада апеляційна інстанція скасувала його та ухвалила нове рішення на користь Лаченкова.

Сам блогер у коментарі hromadske назвав рішення справедливим, а позов Крюкової – безпідставним.

Щодо позову – кожен має право звернутися до суду, і пані Крюкова цим правом скористалася. Я ж від початку вважав цей позов безпідставним, і суд це підтвердив,

– сказав він.

Що відомо про Світлану Крюкову?

Крюкова була заступницею головного редактора видання "Страна" з 2016 до 2022 року. У 2022 році видання потрапило під санкції РНБО.

За даними руху "Чесно", журналістка поширювала неправдиву інформацію про примусову українізацію та штрафи за спілкування російською мовою. Також перед повномасштабним вторгненням Росії вона заперечувала загрозу нападу на Україну.

У вересні 2024 року Крюкова також подала позов про захист честі та гідності проти військовослужбовця Романа Сініцина.

У липні того ж року вона повідомила, що тимчасово припиняє журналістську діяльність через декретну відпустку.

У який скандал раніше потрапив Лачен?

Нагадаємо, у березні 2026 року між блогером Ігорем Лаченковим і мером Дніпра Борисом Філатовим спалахнув публічний конфлікт. Після взаємних звинувачень у соцмережах Лачен заявив, що сприймає висловлювання міського голови як особисті погрози.