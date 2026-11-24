Останній місяць року традиційно минає під знаком підготовки до свят, тож кожна хоче бачити у дзеркалі бездоганний результат після походу в салон. Місячний календар на грудень 2026 року вже опублікував сайт Space Weather Live.

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Фази Місяця у грудні 2026

Спадний Місяць: 1 – 8 грудня; 25 – 31 грудня;

1 – 8 грудня; 25 – 31 грудня; Молодик : 9 грудня;

: 9 грудня; Зростальний Місяць: 10 – 23 грудня;

10 – 23 грудня; Повня: 24 грудня.

Коли фарбувати волосся у грудні

Перша чверть грудня зустрічає нас Спадним Місяцем, який триватиме з 1 по 8 число. Цей період чудово підходить для тонування, зафарбовування сивини або повернення до природного відтінку. Пігмент у ці дні надійно закріплюється у структурі волосини, а колір вимивається дуже повільно.

Після 10 грудня настає найвдаліший час для сміливих експериментів. Зростальний Місяць триватиме аж до 23 числа, тому дівчата можуть просити своїх майстрів зробити складні техніки освітлення, мелірування, колорування чи додати волоссю яскравих акцентів. У цей період пасма швидко відновлюються, набувають природного блиску, а новий відтінок виглядає максимально соковито.

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Астрологи вважають Повню 24 грудня енергетично потужною для зміни іміджу. Адже саме на повний Місяць виходять найглибші й найнасиченіші кольори. Якщо ви прагнете привернути увагу на святковій вечірці, сміливо записуйтеся до майстра на цю дату.

На завершення року, з 25 по 31 грудня, Місяць знову піде на спад. Це ідеальний час для легкого оновлення кольору або домашніх доглядових процедур.

Коли варто відкласти візит до перукаря

Єдиний день у грудні, коли краще взагалі не торкатися фарби та освітлювачів – це Молодик, який припадає на 9 грудня. У цю добу волосся стає надто вразливим і слабким, тому агресивні хімічні компоненти можуть пересушити пасма та позбавити їх життєвої сили.

До того ж результат фарбування на Молодик часто виявляється непередбачуваним, а сам відтінок доволі швидко тьмяніє.

Днями Гейлі Бібер показала трендове фарбування волосся на 2027 рік.