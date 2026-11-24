Місячний календар фарбування на грудень / Колаж 24 Каналу
Плануєте освіжити відтінок або кардинально змінити імідж перед новорічними святами? Фази Місяця підкажуть, у які дні грудня фарба ляже рівно і триматиметься місяцями, а коли візит до колориста краще відкласти.
Останній місяць року традиційно минає під знаком підготовки до свят, тож кожна хоче бачити у дзеркалі бездоганний результат після походу в салон. Місячний календар на грудень 2026 року вже опублікував сайт Space Weather Live.
Фази Місяця у грудні 2026
- Спадний Місяць: 1 – 8 грудня; 25 – 31 грудня;
- Молодик: 9 грудня;
- Зростальний Місяць: 10 – 23 грудня;
- Повня: 24 грудня.
Коли фарбувати волосся у грудні
Перша чверть грудня зустрічає нас Спадним Місяцем, який триватиме з 1 по 8 число. Цей період чудово підходить для тонування, зафарбовування сивини або повернення до природного відтінку. Пігмент у ці дні надійно закріплюється у структурі волосини, а колір вимивається дуже повільно.
Після 10 грудня настає найвдаліший час для сміливих експериментів. Зростальний Місяць триватиме аж до 23 числа, тому дівчата можуть просити своїх майстрів зробити складні техніки освітлення, мелірування, колорування чи додати волоссю яскравих акцентів. У цей період пасма швидко відновлюються, набувають природного блиску, а новий відтінок виглядає максимально соковито.
Астрологи вважають Повню 24 грудня енергетично потужною для зміни іміджу. Адже саме на повний Місяць виходять найглибші й найнасиченіші кольори. Якщо ви прагнете привернути увагу на святковій вечірці, сміливо записуйтеся до майстра на цю дату.
На завершення року, з 25 по 31 грудня, Місяць знову піде на спад. Це ідеальний час для легкого оновлення кольору або домашніх доглядових процедур.
Коли варто відкласти візит до перукаря
Єдиний день у грудні, коли краще взагалі не торкатися фарби та освітлювачів – це Молодик, який припадає на 9 грудня. У цю добу волосся стає надто вразливим і слабким, тому агресивні хімічні компоненти можуть пересушити пасма та позбавити їх життєвої сили.
До того ж результат фарбування на Молодик часто виявляється непередбачуваним, а сам відтінок доволі швидко тьмяніє.
Днями Гейлі Бібер показала трендове фарбування волосся на 2027 рік.
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