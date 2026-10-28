Місячний календар краси на листопад 2026 року: коли планувати візит до майстра

Місячний календар краси на листопад 2026 / Колаж 24 Каналу
Напередодні зимових холодів наше тіло вимагає особливо дбайливого догляду, адже вітер та перепади температур нещадно сушать шкіру. Астрологи запевняють, що ефективність будь-яких салонних процедур безпосередньо залежить від фаз Місяця.
24 Канал підготував детальний путівник, який допоможе вам грамотно спланувати візити до улюблених майстрів у листопаді, уникнути розчарувань і отримати максимальну користь від кожної процедури. Місячний календар на останній місяць осені вже опублікував сайт Space Weather Live.
Фази Місяця у листопаді 2026
- Спадний Місяць: 1 – 8 листопада; 25 – 30 листопада;
- Молодик: 9 листопада;
- Зростальний Місяць: 10 – 23 листопада;
- Повня: 24 листопада.
Коли планувати косметичні процедури у листопаді
Початок і кінець листопада, а саме періоди з 1 по 8 та з 25 по 30 число, проходять під знаком Спадного Місяця. Цей час просто створений для позбавлення від усього зайвого. Сміливо записуйтеся до свого косметолога на глибокі чистки обличчя, кислотні пілінги, видалення пігментації та лазерну епіляцію. Шкіра швидко відновиться, а почервоніння зійдуть непомітно.
Також ці дати ідеально сприяють манікюру та педикюру. Майстер легко прибере загрубілості на стопах, а зрізана кутикула відростатиме значно повільніше. Якщо ви носите коротку стрижку і хочете максимально подовжити життя її ідеальній формі, сміливо йдіть до перукаря саме зараз, оскільки пасма ростимуть не так швидко.
Справжнє свято краси починається в період Зростального Місяця, який триватиме з 10 по 23 листопада. Це найсприятливіший момент для дівчат, які мріють відростити довгі коси – обов'язково підрівняйте кінчики, і довжина почне додаватися на очах. Водночас фарбування в ці дні дасть фантастичний результат. Зокрема, пігмент ляже рівномірно, а колір вийде насиченим та стійким.
Ламінування та кератинове відновлення дадуть максимальний ефект, адже корисні речовини глибоко проникнуть у волосся, а шкіра обличчя ідеально засвоїть вітамінні ін'єкції та зволожувальні маски.
Однак під час Повні 24 листопада організм реагуватиме на будь-які втручання вкрай непередбачувано, тому кардинальні зміни іміджу краще відкласти. Відмовтеся від ножиць і хімічних фарб, дозволивши собі розслабитися та відпочити від салонних експериментів.
Коли не варто планувати б'юті-процедури у листопаді
9 листопада настане Молодик. У цей час варто скасувати будь-які агресивні втручання, ін'єкції чи кардинальні зміни зовнішності. Присвятіть краще день легкому домашньому релаксу, прийміть ванну з морською сіллю або зробіть масаж гуаша.
Раніше ми розповідали про модний осінній манікюр, який обирають світові зірки.
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