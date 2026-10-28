Місячний календар краси на листопад 2026 року: коли планувати візит до майстра

24 Канал підготував детальний путівник, який допоможе вам грамотно спланувати візити до улюблених майстрів у листопаді, уникнути розчарувань і отримати максимальну користь від кожної процедури. Місячний календар на останній місяць осені вже опублікував сайт Space Weather Live.

Реклама Adv

Фази Місяця у листопаді 2026

Спадний Місяць: 1 – 8 листопада; 25 – 30 листопада;

1 – 8 листопада; 25 – 30 листопада; Молодик : 9 листопада;

: 9 листопада; Зростальний Місяць : 10 – 23 листопада;

: 10 – 23 листопада; Повня: 24 листопада.

Коли планувати косметичні процедури у листопаді

Початок і кінець листопада, а саме періоди з 1 по 8 та з 25 по 30 число, проходять під знаком Спадного Місяця. Цей час просто створений для позбавлення від усього зайвого. Сміливо записуйтеся до свого косметолога на глибокі чистки обличчя, кислотні пілінги, видалення пігментації та лазерну епіляцію. Шкіра швидко відновиться, а почервоніння зійдуть непомітно.

Реклама

Також ці дати ідеально сприяють манікюру та педикюру. Майстер легко прибере загрубілості на стопах, а зрізана кутикула відростатиме значно повільніше. Якщо ви носите коротку стрижку і хочете максимально подовжити життя її ідеальній формі, сміливо йдіть до перукаря саме зараз, оскільки пасма ростимуть не так швидко.

Справжнє свято краси починається в період Зростального Місяця, який триватиме з 10 по 23 листопада. Це найсприятливіший момент для дівчат, які мріють відростити довгі коси – обов'язково підрівняйте кінчики, і довжина почне додаватися на очах. Водночас фарбування в ці дні дасть фантастичний результат. Зокрема, пігмент ляже рівномірно, а колір вийде насиченим та стійким.

Коли робити б'юті-процедури у листопаді / Фото з Інстаграму @yanusiiia

Ламінування та кератинове відновлення дадуть максимальний ефект, адже корисні речовини глибоко проникнуть у волосся, а шкіра обличчя ідеально засвоїть вітамінні ін'єкції та зволожувальні маски.

Реклама

Однак під час Повні 24 листопада організм реагуватиме на будь-які втручання вкрай непередбачувано, тому кардинальні зміни іміджу краще відкласти. Відмовтеся від ножиць і хімічних фарб, дозволивши собі розслабитися та відпочити від салонних експериментів.

Коли не варто планувати б'юті-процедури у листопаді

9 листопада настане Молодик. У цей час варто скасувати будь-які агресивні втручання, ін'єкції чи кардинальні зміни зовнішності. Присвятіть краще день легкому домашньому релаксу, прийміть ванну з морською сіллю або зробіть масаж гуаша.

Раніше ми розповідали про модний осінній манікюр, який обирають світові зірки.