Місячний календар манікюру на листопад 2026: у які дні результат буде найкращим

Правильно обрана дата допоможе відростити здорову пластину, тоді як невдалий день загрожує ламкістю та швидким відшаруванням лаку. Місячний календар на листопад 2026 року вже опублікував сайт Space Weather Live.

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Фази Місяця у листопаді 2026

Спадний Місяць: 1 – 8 листопада; 25 – 30 листопада;

1 – 8 листопада; 25 – 30 листопада; Молодик: 9 листопада;

9 листопада; Зростальний Місяць: 10 – 23 листопада;

10 – 23 листопада; Повня: 24 листопада.

Найкращі дні для манікюру та педикюру у листопаді

У період Спадного Місяця, який припадає на перший тиждень з 1 по 8 листопада та повертається з 25 по 30 число, астрологи радять зосередитися на догляді. Кутикула відростатиме повільніше, тому гігієнічна чистка збереже свіжий вигляд значно довше. Також цей час чудово підходить для лікування та живлення шкіри рук.

Зростальний Місяць триватиме з 10 по 23 листопада. Це найсприятливіший період для тих, хто мріє про довжину. Якщо ви підпиляєте нігті саме зараз, вони почнуть рости значно швидше та стануть міцнішими. До того ж ви можете сміливо експериментувати з яскравими кольорами, нарощуванням чи складним нейл-артом.

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Під час Повні, яка припадає на 24 листопада, попросіть свого майстра втілити найсміливіші ідеї, що стосуються манікюру. Однак у цей день варто обережно працювати з інструментами, адже шкіра буде дуже чутливою.

Коли робити манікюр у листопаді 2026 – місячний календар / Фото Pinterest

Коли не варто робити манікюр у листопаді

Молодик 9 листопада вимагає повного спокою для ваших рук. У цей день енергетичний ресурс організму впаде до мінімуму, тому будь-які кардинальні втручання підуть на шкоду. Майстри ризикують поранити шкіру, а нове покриття навряд чи триматиметься довго.

Краще присвятіть цю добу відпочинку та легким зволожувальним кремам, а ножиці відкладіть до сприятливіших часів.

Днями Кендалл Дженнер показала модний манікюр на осінь, який став чудовою альтернативою звичайному червоному кольору.