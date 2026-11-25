Місячний календар на грудень 2026 року вже опублікував сайт Space Weather Live.

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Фази Місяця у грудні 2026

Спадний Місяць: 1 – 8 грудня; 25 – 31 грудня;

1 – 8 грудня; 25 – 31 грудня; Молодик : 9 грудня;

: 9 грудня; Зростальний Місяць: 10 – 23 грудня;

10 – 23 грудня; Повня: 24 грудня.

Коли стригтися в грудні 2026 року

Початок зими пройде під впливом спадного Місяця, який триватиме з 1 по 8 грудня. Цей тиждень чудово підійде тим, хто хоче зберегти чітку форму стрижки надовго, адже пасма відростатимуть повільніше. Також у ці дні корисно зміцнювати корені та робити живильні маски, які допоможуть волоссю пережити зимові холоди.

Уже з 10 грудня Місяць почне зростати. Це найкращий час для тих, хто мріє відростити довге та густе волосся. Така фаза триватиме до 23 числа. Якщо ви хотіли змінити колір, спробувати нову техніку фарбування або зробити салонні процедури, сміливо записуйтеся до майстра саме у ці два тижні.

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На 24 грудня припадає повня. Енергетика цієї доби занадто непередбачувана для будь-яких маніпуляцій із волоссям, і навіть звичайне підрівнювання кінчиків може зробити пасма неслухняними. Краще перенести візит до перукаря на інший день, щоб уникнути розчарування напередодні Різдва.

Завершиться рік знову періодом спадного Місяця, який охопить дні з 25 по 31 грудня. Передноворічний тиждень ідеально підійде для акуратних зачісок, які збережуть охайний вигляд протягом усіх зимових канікул. У ці дні ви зможете легко позбутися посічених кінчиків і підготувати локони до святкових укладок.

Коли стригти волосся у грудні 2026 року / Фото з інстаграму @victoriakoval_

Коли категорично не варто стригти волосся

9 грудня настане молодик, і на цю добу краще не планувати похід у салон. Будь-які експерименти із зовнішністю можуть виснажити локони та зіпсувати настрій, тому присвятіть день звичайному домашньому догляду.

Раніше ми публікували місячний календар фарбування волосся на грудень.