Місячний календар стрижок на грудень 2026 / Колаж 24 Каналу
У грудні всі активно готуються до свят, тож саме час освіжити зачіску або наважитися на сміливе перевтілення. Щоб волосся після візиту до перукаря швидко росло і мало здоровий вигляд, варто підлаштувати свої плани під фази Місяця.
Місячний календар на грудень 2026 року вже опублікував сайт Space Weather Live.
Фази Місяця у грудні 2026
- Спадний Місяць: 1 – 8 грудня; 25 – 31 грудня;
- Молодик: 9 грудня;
- Зростальний Місяць: 10 – 23 грудня;
- Повня: 24 грудня.
Коли стригтися в грудні 2026 року
Початок зими пройде під впливом спадного Місяця, який триватиме з 1 по 8 грудня. Цей тиждень чудово підійде тим, хто хоче зберегти чітку форму стрижки надовго, адже пасма відростатимуть повільніше. Також у ці дні корисно зміцнювати корені та робити живильні маски, які допоможуть волоссю пережити зимові холоди.
Уже з 10 грудня Місяць почне зростати. Це найкращий час для тих, хто мріє відростити довге та густе волосся. Така фаза триватиме до 23 числа. Якщо ви хотіли змінити колір, спробувати нову техніку фарбування або зробити салонні процедури, сміливо записуйтеся до майстра саме у ці два тижні.
На 24 грудня припадає повня. Енергетика цієї доби занадто непередбачувана для будь-яких маніпуляцій із волоссям, і навіть звичайне підрівнювання кінчиків може зробити пасма неслухняними. Краще перенести візит до перукаря на інший день, щоб уникнути розчарування напередодні Різдва.
Завершиться рік знову періодом спадного Місяця, який охопить дні з 25 по 31 грудня. Передноворічний тиждень ідеально підійде для акуратних зачісок, які збережуть охайний вигляд протягом усіх зимових канікул. У ці дні ви зможете легко позбутися посічених кінчиків і підготувати локони до святкових укладок.
Коли категорично не варто стригти волосся
9 грудня настане молодик, і на цю добу краще не планувати похід у салон. Будь-які експерименти із зовнішністю можуть виснажити локони та зіпсувати настрій, тому присвятіть день звичайному домашньому догляду.
Раніше ми публікували місячний календар фарбування волосся на грудень.
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