Експерти видання Vogue зібрали найкращі ідеї з вуличок модних столиць, які доводять: чорно-білий аутфіт – це головний секрет елегантного вигляду. Цей монохромний образ може бати зовсім не нудний вигляд.

Як цікаво стилізувати чорний і білий кольори

Саронг замість звичайної спідниці: мереживний або принтований саронг, зав'язаний на талії поверх чорного базису, миттєво додає текстури та літньої невимушеності. Саронг – це традиційний відріз тканини, який обгортають довкола стегон або тулуба як спідницю чи парео.

Гра з фактурами та грайливою бахромою: довгий пояс із бахромою або шовковий шарф із торочками надзвичайно освіжають простий комплект із білої сорочки, світлого деніму чи чорного топа.



Як стильно поєднувати чорний та білий кольори / Фото з Pinterest

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Несподівана багатошаровість: чорна спідниця із воланами, одягнена поверх лаконічних білих джинсів, створює сміливу гру пропорцій та об'ємів.

Контрастні аксесуари та розставляння акцентів: щоб розбавити монохромну гаму, додайте яскраву деталь – наприклад, насичено-червону сумку або обідок у стилі 90-х.



Чорно-білий образ з червоною сумкою / Фото з Pinterest

Поєднання повсякденного та ошатного: проста біла футболка у дуеті з чорною атласною спідницею-сліп та оксамитовими сліперами створює невимушений, але вишуканий міський образ.

Класика з чоловічим характером: чорні туфлі-оксфорди, укорочені штани зі стрілками та м'який шовковий топ створюють стриманий аутфіт із французьким шармом.

Широкі бермуди замість штанів: замість класичних штанів обирайте подовжені чорні бермуди, додаючи до них білосніжні туфлі-човники та кашеміровий джемпер.



Як носити білі бермуди та чорний светр / Фото з Pinterest

Удала робота з палітрою – це справжнє мистецтво, яке дозволяє створювати гармонійні та виразні аутфіти щодня. Пропонуємо дізнатися більше про те, як правильно поєднувати кольори в одязі, щоб ваші луки завжди мали стильний та цілісний вигляд.