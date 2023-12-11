Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що тут можуть допомогти, зокрема, засоби радіоелектронної боротьби. Він додав, що щодо цього важливо співпрацювати із Заходом. Припускають, що росіяни додали до такого дрона відеокамеру з інфрачервоним підсвічуванням.

Дивіться також Не лише ракетами: Умєров розповів, як Україна протидіятиме навалі російських дронів

Такі БпЛА навіть у початковій модифікації – це серйозний інструмент ворога, який може завдавати втрат. А якщо цей дрон ще має тепловізор, то він значно дорожчий, аніж звичайна версія.

Якщо говорити про "Ланцети" із тепловізорами, то тут мовиться про виробництво у штуках. Якщо росіяни можуть створити робочу модель, то вони можуть виробляти щонайменше десятки таких ударних БпЛА. А якщо на цьому зроблять серйозний акцент – може бути й більше.

Інші принципи та способи протистояти цим боєприпасам як багатьом FPV-дронам та іншим летальним апаратам – пріоритетний напрямок. Тут не можна запізнюватися,

– наголосив військовий оглядач.

Над цим мають думати й технарі, і командувачі. А політичне керівництво тим часом має намагатися створювати максимально зручні умови для створення засобів протидії в Україні. Окрім того, треба, аби союзники максимально фокусувалися на постачаннях у цих сферах.

Як боротися з "Ланцетами"

Українські військові мають вміло ховатися та маскуватися від ворожих нічних БпЛА. Також "Ланцети" можна збивати зенітними засобами різного виду. Однак дорогих зенітних ракет не вистачить, аби перехопити усі масові дешеві дрони. Тут мовиться не лише про Україну, а, наприклад, про США та Ізраїль.

"Якщо не мати ефективної радіоелектронної боротьби – лише грамотно ховатися. На певному етапі має бути протидія дешевими, але ефективними засобами. Інакше противник, неважливо хто, буде досягати серйозних успіхів, застосовуючи такі пристрої", – зазначив Давид Шарп.

Росія покращує "Ланцети"