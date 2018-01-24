Латвія відмовилася від "російських" шкіл

Кабінет міністрів Латвії 23 січня схвалив поступове переведення на навчання в загальноосвітніх навчальних закладах тільки на латиську мову.

Про це пише "Делфі".

Нововведення вступить в силу з 1 вересня 2019 року.

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Також уряд підтримав поправки до закону про освіту і до закону про загальну освіту, згідно з якими перехід на навчання латиською мовою повинен бути завершений в 2021/2022 навчальному році.

При цьому міністр освіти і науки Карліс Шадурскіс пообіцяв, що його відомство відповідально поставиться до виконання міжнародних зобов'язань щодо забезпечення освіти нацменшин.