Латвія відмовилася від "російських" шкіл
08:02, сьогодні 395 Читать новость на русском
Кабінет міністрів Латвії 23 січня схвалив поступове переведення на навчання в загальноосвітніх навчальних закладах тільки на латиську мову.
Про це пише "Делфі".
Нововведення вступить в силу з 1 вересня 2019 року.
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Також уряд підтримав поправки до закону про освіту і до закону про загальну освіту, згідно з якими перехід на навчання латиською мовою повинен бути завершений в 2021/2022 навчальному році.
При цьому міністр освіти і науки Карліс Шадурскіс пообіцяв, що його відомство відповідально поставиться до виконання міжнародних зобов'язань щодо забезпечення освіти нацменшин.
Джерело: 24 Канал
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