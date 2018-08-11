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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Латвійська співачка Лайма Вайкуле різко висловилася про виступи в окупованому Криму

754 Читать новость на русском
Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле / Думская

Відома латвійська співачка Лайма Вайкуле заявила, що не буде виступати в окупованому Криму за жодний гонорар.

Про це повідомляє одеське видання "Думская". 

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Перед своїм концертом в Одесі, відома співачка провела прес-конференцію, де висловилася щодо виступів в окупованому Криму

"Я прекрасно розумію, про що ви мене питаєте. Загалом, я далека від політики, але по відношенню до Криму можу сказати однозначно – я туди не поїду, який би гонорар мені не пропонували", – відповіла вона на запитання кореспондента видання про окупований півостров і виступи там.

До слова, напередодні російський журналіст Аркадій Бабченко зробив заяву, що "не буде з Росії ніякої адекватної країни", адже усі благі наміри влада РФ перетворює на невиправдані людські жертви і грубі порушення законів. Саме тому на нинішню Росію чекає повна ізоляція від світу, і їй ніколи не вдасться стати нормальною цивілізованою країною.

Теги: Новини України LifeStyle Новини політики Анексія Криму Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
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