Латвійська співачка Лайма Вайкуле різко висловилася про виступи в окупованому Криму

Відома латвійська співачка Лайма Вайкуле заявила, що не буде виступати в окупованому Криму за жодний гонорар.

Про це повідомляє одеське видання "Думская".

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Перед своїм концертом в Одесі, відома співачка провела прес-конференцію, де висловилася щодо виступів в окупованому Криму

"Я прекрасно розумію, про що ви мене питаєте. Загалом, я далека від політики, але по відношенню до Криму можу сказати однозначно – я туди не поїду, який би гонорар мені не пропонували", – відповіла вона на запитання кореспондента видання про окупований півостров і виступи там.

До слова, напередодні російський журналіст Аркадій Бабченко зробив заяву, що "не буде з Росії ніякої адекватної країни", адже усі благі наміри влада РФ перетворює на невиправдані людські жертви і грубі порушення законів. Саме тому на нинішню Росію чекає повна ізоляція від світу, і їй ніколи не вдасться стати нормальною цивілізованою країною.