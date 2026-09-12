Лавров назвав запрошення Зеленського до Москви "величезним жестом доброї волі"

Глава МЗС Росії Сергій Лавров прокоментував можливість зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна, запропонувавши президенту України приїхати до Москви. Російський посадовець назвав цю пропозицію жестом доброї волі та заявив про відсутність планів припиняти війну на час переговорів.

Про це він сказав у коментарі для російських медіа.

Що відомо про відповідь росіян на можливу зустріч Зеленського й Путіна?

У дипломатичному відомстві Росії відреагували на ініціативу провести зустріч лідерів України та Росії у США.

"З цього приводу, на мою думку, вже висловився Дмитро Пєсков. Запрошення цій особі було надіслано. Якщо він хоче зустрічатися, то нехай приїжджає", – сказав очільник російського МЗС Сергій Лавров.

Російський посадовець зазначив, що Москва нібито відкрита до переговорного процесу з Україною. Проте він одразу наголосив, що на час проведення можливих переговорів Росія не зупинятиме розв'язану війну.

Москва відмовляється від переговорів на нейтральній території

"І це вже величезний жест доброї волі з нашого боку, тому що він так і не скасував свій указ про заборону контактів із Путіним та його командою. Тож доброї волі нам не бракує, а йому, як я розумію, злих рис", – зухвало додав Лавров.

Раніше речник російського президента Дмитро Пєсков також заявив, що у разі прагнення зустрітися з Путіним український президент має прибути до столиці Росії.

Водночас помічник очільника Кремля Юрій Ушаков повідомив, що можливість поїздки російського диктатора на саміт G20 у Маямі наразі навіть не обговорювалася.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, Володимир Зеленський оголосив про готовність прибути на саміт G20 у США та зустрітися з російським лідером, якщо той візьме участь у заході. Україна неодноразово пропонувала провести прямі переговори на нейтральній території, однак Москва щоразу відмовляється від такої пропозиції.