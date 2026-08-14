Лавров заявив, що перемир'я в Україні не буде

У планах Росії немає завершення війни проти України. Натомість ворог погрожує посиленням ударів по об'єктах, що забезпечують роботу української "військової машини".

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, якого цитують росЗМІ.

Росія знову відкидає перемир'я

Лавров вкотре виступив із цинічними заявами про війну в Україні. За його словами, Росія не погодиться на припинення бойових дій на нинішній лінії фронту.

Якщо ми зараз раптом зупинилися б на лінії зіткнення, ми, по суті, дозволили б перекреслити подвиг наших дідів і прадідів, які перемогли нацизм. Це неможливо розглядати,

– сказав російський дипломат.

Москва, мовляв, нібито готова зупинити бойові дії лише за умови досягнення "довгострокового, надійного та стійкого врегулювання".

До того ж глава російського МЗС пригрозив посиленням російських ударів. Ворог, як сам заявляє, збирається атакувати об'єкти, що забезпечують роботу української "військової машини" за підтримки Заходу.

До цього російське міноборони опублікувало провокативне повідомлення у соцмережах. До допису додали зображення з "Шахедами" та написом "Як сніг на голову". Підписали його "взимку вам буде заморозка". У Центрі протидії дезінформації відреагували та заявили, що росіяни таким чином звернулись самі до себе.