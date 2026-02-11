"Доведемо до кінця": Лавров розкрив справжні наміри Кремля щодо України

У Росії більше не приховують ставлення до так званих мирних переговорів. Задум Москви розкрив очільник МЗС країни-агресорки.

Так, Сергій Лавров, виступаючи перед ЗМІ, фактично визнав, що Росія прагне окупувати нові українські території.

Як у Москві ставляться до мирних переговорів?

Причому йдеться не лише про Донбас, але й про так звану Новоросію. Які саме області України мав на увазі Лавров під цим терміном – невідомо.

Втім, очевидно, що точно йдеться про частково окуповані Запорізьку та Херсонську області. Адже міністр згадує так звані псевдореферендуми, які пройшли на цих територіях восени 2022 року. Мовляв, люди самі висловилися за те, щоб бути частиною Росії.

Лавров, звісно, забув згадати, що ці "псевдоволевиявлення" відбувалися під дулом автоматів. Міністр запевнив: Москва "доведе до кінця" процес повернення "споконвічно російських земель до рідної гавані", бо того нібито хочуть люди на окупованих територіях.

Наостанок російський міністр визнав, що насправді Росії потрібен контроль над усією Україною, навіть якщо вона не зможе її окупувати повністю.

У цьому контексті він згадав про права російськомовних і російської церкви УПЦ МП. Лавров заявив, що мовляв, мовні, культурні, релігійні права тих, хто залишиться під владою Києва, мають бути відновлені разом з викоріненням іншої першопричини конфлікту: усуненням військових загроз національній безпеці Росії, що виходять з боку України.

Що відомо про нові вимоги Росії?