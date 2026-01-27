Когда можно расторгнуть договор дарения

Действующее законодательство не допускает отказа от дарения по желанию одной стороны. А порядок и основания расторжения договора дарения прямо определены статьей 727 Гражданского кодекса Украины.

Интересно Наследство после гибели военнослужащего: кто имеет право и как его оформить

Поэтому даритель имеет право обратиться в суд только при наличии серьезных правовых оснований. В частности, иск возможен, если одаренный:

своими действиями создает реальную угрозу потери или уничтожения подаренного имущества, которое имеет для дарителя особую неимущественную ценность;

умышленно совершил преступление против жизни, здоровья или имущества дарителя или его близких родственников;

небрежно пользуется имуществом, имеющим культурную или историческую значимость, и это создает риск его повреждения или потери.

Важно! Требовать расторжения договора можно только при условии, что подаренное имущество фактически существует на момент рассмотрения дела. Если суд становится на сторону дарителя, одаренный обязан вернуть имущество предыдущему владельцу, уточнили в Минюсте.

Отдельно закон предусматривает, что в случае умышленного убийства дарителя одаренным право обратиться в суд с требованием о расторжении договора переходит к наследникам умершего.

Какие есть риски заключения договора дарения?

Как объяснили украинцы часто заключают договор дарения, не осознавая его правовых последствий. В частности, распространенной ошибкой является использование дарственной вместо договора пожизненного содержания.

Многие дарители ошибочно считают, что после передачи имущества одаренный автоматически обязан обеспечивать их уход или материальную поддержку. На самом деле такие обязанности не возникают, если они прямо не зафиксированы в договоре.

Еще одна рискованная практика это оформление договора дарения вместо купли-продажи с целью уменьшения налоговой нагрузки. В таких случаях продавец фактически теряет юридические гарантии получения средств, ведь дарение по своей природе является бесплатным.

Обратите внимание! Доказать в суде, что имущество фактически продавалось, чрезвычайно сложно. Более того, сокрытие реального содержания сделки может иметь признаки фиктивности или мошенничества и влечет за собой правовую ответственность.

Что еще следует знать о договоре дарения?