Коли можна розірвати договір дарування

Чинне законодавство не допускає відмови від дарування за бажанням однієї сторони. А порядок та підстави розірвання договору дарування прямо визначені статтею 727 Цивільного кодексу України.

Тому дарувальник має право звернутися до суду лише за наявності серйозних правових підстав. Зокрема, позов можливий, якщо обдарований:

своїми діями створює реальну загрозу втрати або знищення подарованого майна, яке має для дарувальника особливу немайнову цінність;

умисно вчинив злочин проти життя, здоров’я чи майна дарувальника або його близьких родичів;

недбало користується майном, що має культурну чи історичну значущість, і це створює ризик його пошкодження або втрати.

Важливо! Вимагати розірвання договору можна лише за умови, що подароване майно фактично існує на момент розгляду справи. Якщо суд стає на бік дарувальника, обдарований зобов’язаний повернути майно попередньому власнику, уточнили у Мінʼюсті.

Окремо закон передбачає, що у разі умисного вбивства дарувальника обдарованим право звернутися до суду з вимогою про розірвання договору переходить до спадкоємців померлого.

Які є ризики укладання договору дарування?

Як пояснили українці часто укладають договір дарування, не усвідомлюючи його правових наслідків. Зокрема, поширеною помилкою є використання дарчої замість договору довічного утримання.

Багато дарувальників помилково вважають, що після передачі майна обдарований автоматично зобов’язаний забезпечувати їх догляд або матеріальну підтримку. Насправді такі обов’язки не виникають, якщо вони прямо не зафіксовані в договорі.

Ще одна ризикована практика це оформлення договору дарування замість купівлі-продажу з метою зменшення податкового навантаження. У таких випадках продавець фактично втрачає юридичні гарантії отримання коштів, адже дарування за своєю природою є безоплатним.

Зверніть увагу! Довести в суді, що майно фактично продавалося, надзвичайно складно. Ба більше, приховування реального змісту правочину може мати ознаки фіктивності або шахрайства та тягне за собою правову відповідальність.

Що ще слід знати про договір дарування?