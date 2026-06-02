Мобилизуют ли мужчин после 60 лет?

В сети распространялись сообщения, что мобилизовать на войну будут и граждан, старше 60 лет. Но в этом направлении законодательство не менялось, то есть 60 лет является предельным возрастом для обязательной мобилизации. Но могут ли люди служить в таком возрасте по желанию – объясняет 24 Канал.

Для мужчин, которые после достижения предельного для мобилизации возраста, есть возможность подписания контракта. Для этого кандидат на службу должен пройти военно-врачебную комиссию и подтвердить, что он пригоден. Военная часть, к которой он хочет присоединиться, должна предоставить письменное подтверждение, что готова взять служащего к себе.

Со всеми необходимыми документами гражданин должен обратиться в ТЦК и заключить "Контракт 60+" сроком на один год.

Для бойцов, старше 60 лет части проводят испытательный период сроком 6 месяцев. В дальнейшем контракт могут продлить.

Где могут служить военные 60+?

Закон не позволяет отправлять военных, старше 60 лет в штурмовые подразделения или на "ноль". Часто их работа нужна для выполнения вспомогательных задач. Таких бойцов привлекают к логистике и материальному обеспечению; организации перевозок и координации грузов; работы в сфере военной связи; ремонта и обслуживания техники; обучения новобранцев; инструкторской и консультативной деятельности.

В ВСУ говорят, что опыт старших мужчин может быть полезными для подготовки молодых бойцов в учебных центрах.

Что предусматривает "Контракт 60+"?

Контракт для украинцев старше 60 лет предусмотрен исключительно добровольный. Такие кандидаты могут обращаться непосредственно в воинскую часть, пройти собеседование и военно-врачебную комиссию, после чего заключить контракт. Преимущество при отборе предоставляют людям с военным опытом, статусом участника боевых действий или дефицитными специальностями.

Закон позволяет добровольцам, старше 60 лет, проходить службу как на административных и тыловых должностях, так и в боевых подразделениях. Решающими условиями являются пригодность по состоянию здоровья и согласие от части.