Чи мобілізують чоловіків після 60 років?

У мережі поширювалися повідомлення, що мобілізувати на війну будуть і громадян, старших за 60 років. Але в цьому напрямку законодавство не змінювалося, тобто 60 років є граничним віком для обов'язкової мобілізації. Але чи можуть люди служити в такому віці за бажанням – пояснює 24 Канал.

Для чоловіків, які після досягнення граничного для мобілізації віку, є можливість підписання контракту. Для цього кандидат на службу має пройти військово-лікарську комісію та підтвердити, що він придатний. Військова частина, до якої він хоче долучитися, має надати письмове підтвердження, що готова взяти службовця до себе.

З усіма необхідними документами громадянин має звернутися до ТЦК та укласти "Контракт 60+" терміном на один рік.

Для бійців, старших за 60 років частини проводять випробувальний період терміном 6 місяців. Надалі контракт можуть подовжити.

Де можуть служити військові 60+?

Закон не дозволяє відправляти військових, старших за 60 років до штурмових підрозділів або на "нуль". Часто їхня робота потрібна для виконання допоміжних завдань. Таких бійців залучають до логістики та матеріального забезпечення; організації перевезень і координації вантажів; роботи у сфері військового зв’язку; ремонту та обслуговування техніки; навчання новобранців; інструкторської та консультативної діяльності.

У ЗСУ кажуть, що досвід старших чоловіків може бути корисними для підготовки молодих бійців у навчальних центрах.

Що передбачає "Контракт 60+"?

Контракт для українців віком понад 60 років передбачений виключно добровільний. Такі кандидати можуть звертатися безпосередньо до військової частини, пройти співбесіду та військово-лікарську комісію, після чого укласти контракт. Перевагу під час відбору надають людям із військовим досвідом, статусом учасника бойових дій або дефіцитними спеціальностями.

Закон дозволяє добровольцям, старшим за 60 років, проходити службу як на адміністративних і тилових посадах, так і в бойових підрозділах. Вирішальними умовами є придатність за станом здоров’я та згода від частини.