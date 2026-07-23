Якщо затоплення сталося через квартиру сусіда

Поширеною є думка, що якщо вода потрапила з квартири поверхом вище, то її власник автоматично повинен компенсувати всі збитки, розповідає "Судово-юридична газета". Однак законодавство передбачає інший підхід.

Якщо аварія сталася на обладнанні, яке обслуговує лише одну квартиру, відповідальність дійсно може покладатися на її власника. Це випливає зі статті 319 Цивільного кодексу України, яка встановлює, що власник зобов'язаний належним чином утримувати своє майно.

Водночас стаття 1166 Цивільного кодексу України визначає, що майнова шкода відшкодовується особою, яка її завдала. Саме тому для визначення відповідального необхідно встановити причину аварії. Нею може бути несправність сантехніки, прорив внутрішньоквартирної труби, неналежне утримання обладнання або ж пошкодження спільних комунікацій будинку.

Сам факт того, що вода потрапила із сусідньої квартири, ще не є достатнім доказом вини її власника.

Хто відповідатиме, якщо квартира здається в оренду або прорвало спільну трубу

Якщо квартира передана в оренду, відповідальність також не завжди нестиме її власник. Якщо затоплення сталося через дії чи недбалість орендаря, наприклад через неправильне користування сантехнікою або самовільне втручання в інженерні мережі, саме орендар може бути зобов'язаний відшкодувати завдані збитки.

Водночас власник квартири може відповідати, якщо причиною аварії стала несправність майна, яке він був зобов'язаний утримувати. Крім того, стаття 29 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" передбачає, що власник приміщення може відповідати за шкоду, завдану орендарем, якщо інше не встановлено договором оренди.

Якщо ж прорив стався на спільних мережах будинку, ситуація змінюється. У такому випадку відповідальність може бути покладена на ОСББ, управителя або іншу організацію, яка відповідно до договору забезпечує технічне обслуговування та ремонт спільного майна.

Саме тому в кожній конкретній ситуації необхідно встановити місце аварії та визначити, хто був відповідальним за утримання пошкодженої ділянки мережі.

Як правильно зафіксувати затоплення та стягнути збитки

Після виявлення затоплення насамперед необхідно зафіксувати всі пошкодження. Юристи рекомендують не розпочинати ремонт до оформлення необхідних документів.

Основним документом є акт про залиття квартири, який складає комісія за участю представників ОСББ, управителя або іншої організації, що обслуговує будинок. Крім цього, варто зробити детальну фото- та відеофіксацію пошкоджених стелі, стін, підлоги, меблів і побутової техніки.

Якщо винна особа добровільно не компенсує завдані збитки, потерпілий має право звернутися до суду з позовом про відшкодування майнової шкоди. При цьому позивач повинен не лише підтвердити розмір збитків, а й довести причину аварії та те, хто саме відповідав за утримання пошкоджених комунікацій.

Окрім судового збору, під час розгляду справи можуть виникнути додаткові витрати на оцінку збитків, проведення експертизи або правничу допомогу. Саме тому правильна фіксація наслідків затоплення та встановлення причин аварії є ключовими для успішного захисту своїх прав у суді.

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