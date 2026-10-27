В Україні посилять захист тварин від жорстокості: Мінекономіки створило спеціальну робочу групу

Основні завдання та європейські стандарти

Головною метою фахівців робочої групи для захисту тварин стане аналіз чинних норм, розробка практичних пропозицій для державної політики та гармонізація українських законів із правовими актами Європейського Союзу. Зокрема, консультації стосуватимуться належного поводження з домашніми, безпритульними та дикими тваринами. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства економіки та довкілля України.

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Очолив новостворену групу заступник міністра Олександр Краснолуцький.

Урядовці прагнуть створити ефективний механізм взаємодії між органами влади, місцевим самоврядуванням та зоозахисними організаціями. Це дозволить оперативніше реагувати на факти насильства над тваринами й притягати винних до відповідальності.

Напрацьовані робочою групою пропозиції стануть основою для подальших законодавчих змін та вдосконалення практики їх застосування. Особливу увагу приділять рішенням, які допоможуть органам влади, місцевому самоврядуванню та громадським організаціям ефективніше реагувати на випадки жорстокого поводження з тваринами– йдеться в повідомленні.

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Судова практика та реальне ув'язнення

Необхідність системних змін підтверджується і кількома судовими справами. Як повідомляє зоозахисна організація UAnimals, нещодавно апеляційний суд переглянув вирок мешканцю Нетішина, який викинув собаку – тойтер'єра – з сьомого поверху.

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Суд першої інстанції у травні призначив громадянину 5 років позбавлення волі. Проте пізніше він безпідставно виключив кваліфікацію щодо особливої жорстокості.

Завдяки апеляції прокурора вбивство тварини остаточно визнали вчиненим з особливою жорстокістю, підтвердивши покарання у вигляді 5 років реального ув'язнення.

Будь-який убивця має бути покараний, і нехай ця історія слугує уроком для всіх, хто кривдить тварин– написали зоозахисники.

Нагадаємо, раніше зоозахисники та представники бізнесу закликали Мінекономіки переглянути застарілі правила щодо перебування тварин у громадських закладах. Це особливо важливо на тлі майбутнього зимового періоду.

Такі компанії, як Епіцентр, Аврора, Сільпо та UPG, уже підтримують ініціативу, що дозволяє бізнесу самостійно визначати правила доступу з тваринами.