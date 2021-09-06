Ледь не вбив дитину: залп від феєрверка влетів у натовп в Росії

Днями в Архарі, що в Амурській області Росії, святкували день селища. Фінальна частина заходу пішла не за планом – залп від феєрверка влетів у натовп.

Наприкінці святкування дня селища в Архарі місцевих жителів хотіли потішити феєрверком. Однак його запуск мало не завершився трагедією.

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У Росії невдало запустили феєрверк

На відео, які публікують у мережі, помітно, що залп від феєрверка влетів у натовп. Він лише дивом не зачепив візочок з дитиною, однак максимально наблизився до нього. В останній момент жінка, яка була поблизу нього, встигла відскочити. За словами очевидців, у неї діагностували опіки рук.

Водночас офіційна позиція влади така: всі норми виконали, на місці чергували медики та фахівці інших екстрених служб, жителі селища за допомогою під час свята не зверталися.

Залп від феєрверка влетів у натовп: дивіться відео

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