Ледь не знищили село: російські військові під час навчань помилково обстріляли житлові будинки

Російські військові вкотре відзначилися у своєму стилі. Цього разу у Забайкаллі в селі Новоборзінське. Річ у тім, що в одному з тутешніх сіл поблизу житлових будинків вибухнули артилерійські снаряди. А причина тому – військові навчання, які проходили поряд.

За інформацією видання "Чита.ру", військові проводили навчальні артилерійські стрільби на полігоні "Борзя-Нова", але одразу їх перервали навчання, як тільки стало відомим, що кілька снарядів впали за кілька сотень метрів від житлових будинків. У результаті в будівлях повилітали вікна.

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Журналісти зазначають, що інцидент трапився через помилку, а саме через те, що військові отримали неправильні координати.

Очільник Борзінського району Юрій Сайфулін розпровів, що чув про вибухи, але не зміг назвати причину того, що сталося. Натомість військові наразі ситуацію не коментують.

Після "обстрілу" житлових будинків військові обстежили околиці Новоборзінського та нічого підозрілого не виявили. Попередньо, на щастя, ніхто не постраждав.

Це вже не перший конфуз за участю російських військових. Зокрема, у Криму окупанти випадково запустили авіаційну ракету класу "повітря-поверхня". Ракету було активовано в ангарі, тому вона пробила його стіну, знесла ворота, зруйнувала спецапаратуру для перевірки та знищила ще одну ракету. Серйозніших наслідків вдалося уникнути лише через те, що бойова частина ракети, а саме 100 кілограмів вибухової речовини, не спрацювала.