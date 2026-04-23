У Києві попрощалися із російським добровольцем зі "Свободи Росії" Ільдаром "Ганді" Дадіним

У Києві відбулося прощання з російським добровольцем спецпідрозділу ГУР "Легіон "Свобода Росії”" Ільдар Дадін, відомим за позивним "Ганді".

Про це повідомило ГУР.

Як проходило прощання з Ільдаром "Ганді"?

Прах бійця поховали на Національному військовому меморіальному кладовищі. Він став першим російським добровольцем, якого вшанували на цьому місці. Дадін загинув у бою на Харківщині у 2024 році.

Ільдар був відомим противником кремлівського режиму. У Росії його засудили за участь у протестах – він став одним із перших, кого покарали за статтею про "неодноразові порушення правил проведення мітингів". Під час ув’язнення зазнав катувань.

Після початку повномасштабного вторгнення він виїхав з Росії і долучився до українських Сил оборони. Брав участь у бойових діях на різних напрямках, зокрема на Харківщині та поблизу Курської області.

Свій останній бій доброволець прийняв, коли намагався допомогти пораненому побратиму.

Ті, хто служив поруч із ним, згадують "Ганді" як принципового та відданого ідеї свободи воїна – людину з пацифістськими переконаннями, яка свідомо взяла до рук зброю, щоб протистояти агресії.

Попрощатися з бійцем прийшли його побратими, рідні та друзі, щоб віддати шану його життю та боротьбі.

Прощання з Ільдаром "Ганді" Дадіним

