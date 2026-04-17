Дрони атакують Ленінградську область: у "Пулково" літаки не пускають на посадку
17 квітня у Ленінградській області неспокійно. Тамтешня ППО полює за невідомими дронами.
Повітряну тривогу у регіоні у зв'язку із загрозою безпілотників оголосили ще о 03:28.
Що відомо про атаку на Ленінградську область?
Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко розповів, що станом на 06:43 знешкоджено 12 дронів.
У Ломоносівському районі внаслідок падіння БпЛА уламками пошкоджено транспортний засіб та вікна сусідньої будівлі.
Також уламки безпілотника впали у Виборзькому районі. Там сталося займання складського приміщення. Постраждалих немає.
О 04:30 Росавіація ввела тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден в аеропорту "Пулково".
Також у компанії заявили, що тимчасові обмеження на використання повітряного простору в низці районів Ленінградської області позначилися на можливості використання маршрутів повітряного руху в/з Калінінграда. ️ "В аеропорту Храброве можливі коригування в розкладі рейсів", – уточнили там.
Близько 06:00 російські ЗМІ писали про те, що 5 літаків не можуть приземлитися в аеропорту Пулково через атаку дронів. Так, літак авіакомпанії Air Cairo із Шарм-ель-Шейху кружляє колами в районі Пскова. Два борти "Перемоги" літають у Вологодській області: один біля озера Біле, другий у районі села Ізбоїщі. Приблизно там кружляють два літаки авіакомпанії "Росія" з Сургута і Пермі. Лайнери не можуть приземлитися дронову загрозу.
В аеропорту затримуються на зліт 11 рейсів, ще 8 скасували. Посадку скасовано для 6 літаків.
Які наслідки останніх ударів України по Росії?
Сили оборони вразили нафтопереробний комплекс у Туапсе, спричинивши масштабну пожежу, яку не можуть ліквідувати вже понад 15 годин. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкти нафтотермінала, а мешканців прилеглих районів евакуювали.
Українські дрони атакували нафтохімічний завод у Стерлітамаку в Башкортостані, подолавши до 1 500 кілометрів. Завод виробляє авіаційне паливо та постачає матеріали для військової техніки та оборонних об'єктів.
Українські безпілотники атакували завод "Череповець-Азот" у Вологодській області Росії, спалахнули два з трьох аміачних цехів. Завод виробляє близько 6% аміаку в Росії, а його продукція експортується в Європу, Азію та Латинську Америку.