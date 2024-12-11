У Львові запустили додаток "Леокарт" для оплати проїзду: як користуватися

У середу, 11 грудня, у Львові презентували мобільний застосунок "Електронний квиток Леокарт" для оплати проїзду у громадському транспорті. Він вже доступний до завантаження на цифрових платформах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

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Для чого потрібен застосунок Леокарт

Так, наразі через мобільний застосунок "Електронний квиток ЛеоКарт" можна придбати загальні пересадкові квитки, а пізніше і абонементи. Він вже доступний для завантаження в AppStore та Google Play.

Зі запуском мобільного додатку динаміка щодо безготівкової оплати проїзду у громадському транспорті Львова буде ще кращою. Я думаю, що цей відсоток готівки знизиться до 5-4%,

– зазначив мер Львова Андрій Садовий.

Водночас Садовий вказав, що це ще один крок до комфорту та зменшення використання готівки для оплати проїзду. Він зауважив, що цього року кількість пасажирів, які оплачують карткою або телефоном, зросла до 91%.

Як оплатити проїзд за допомогою застосунку у Львові

Вартість однієї поїздки з додатком є такою ж, як і при оплаті загальною Леокарт – 13 гривень.

Щоб оплатити проїзд мобільним застосунком необхідно завантажити додаток, обрати квиток, вказати кількість пасажирів та кількість квитків, які людина хоче придбати.

Далі треба здійснити оплату та активувати квиток. Він міститиме QR-код. Тоді телефон із квитком потрібно прикласти до зчитувача QR-кодів на валідаторі у транспорті (у правому верхньому кутку екрана). Якщо оплата успішна – на валідаторі з’явиться зелена відмітка,

– пояснюють у облраді.

Впродовж 40 хвилин пасажири можуть здійснювати безоплатні пересадки. Квиток є дійсним до закінчення поїздки.