Leroy Merlin відкриває садовий сезон: все для догляду за садом і відпочинку за вигідними цінами

З першими променями сонця власники садових ділянок починають готуватися до нового весняного сезону. Мрія кожного – мати доглянутий, квітучий сад, не витрачаючи на це всі сили та кошти.

Найкраще рішення у підготовці до нового садового сезону – відвідати садовий відділ будівельних гіпермаркетів "Леруа Мерлен", де вже зібрано все необхідне: садову техніку, системи поливу, рослини та добрива, а також павільйони та садові меблі для затишного відпочинку навіть у найспекотніші дні, інформує 24 Канал.

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"Ми у Leroy Merlin віримо, що сад, тераса та балкон – це не просто прибудинкові території, а повноцінна частина дому. Саме там ми створюємо простір для естетичної насолоди та відпочинку. Водночас важливо вміти правильно спроектувати ці зони, щоб вони відповідали вашим вподобанням і можливостям. Тому у виборі асортименту ми приділяємо ключову увагу тому, щоб кожен покупець міг знайти якісні рішення за доступною ціною", – розповідає директор департаменту закупівель Олександр Бетер.

Садова техніка: догляд без зайвих зусиль

Навіть найбільш заросла ділянка не стане проблемою, якщо у вас є надійна садова техніка, яка полегшує роботу та прискорює результат. У Leroy Merlin ви знайдете газонокосарки, тримери, повітродувки, подрібнювачі гілок та інший необхідний садовий інвентар.

Асортимент представлений як відомими світовими брендами, так і товарами для будь-якого бюджету. Водночас найбільшим попитом користується техніка середньої цінової категорії.

Ми спостерігаємо зростання інтересу до техніки Sterwins – власного бренду Leroy Merlin. Вона вирізняється високою якістю, зносостійкістю та доступною ціною,

– розповідає Євген Іванець, категорійний менеджер мережі Leroy Merlin.



Газонокосарка Sterwins / Фото пресслужби Леруа Мерлен Україна

Рослини та добрива: створіть сад мрії

Відділ рослин у "Леруа Мерлен" не залишить байдужими навіть тих, хто не має власного саду. Тут є великий вибір горщиків і кашпо, ґрунтів, а також домашніх рослин, які тішитимуть око не лише в теплий сезон, а й протягом всього року. Ще більше пропозицій для саду: від насіння квітів та овочів до кущиків та плодових та декоративних дерев.

Більшість рослин – від українських виробників та адаптовані до місцевого клімату. Якість рослинних товарів контролюють співробітники компанії, які щосезону проходять профільне навчання.

Поливальні системи: оптимальний догляд за рослинами

Останніми роками літні температури б'ють рекорди спеки, тому без якісного поливу сад просто не виживе. У Leroy Merlin ви знайдете: шланги, конектори, розпилювачі; автоматичні системи зрошення та насосні станції, які допомагають заощаджувати воду та забезпечують рівномірне зволоження навіть без залучення господарів саду.

Наш власний бренд товарів для саду Geolia пропонує надійні системи поливу, зокрема шланги, які витримують екстремальні температури та не деформуються. Завдяки власному виробництву ціни на товари цієї категорії залишаються максимально доступними, що цінують наші покупці,

– додає категорійний менеджер Leroy Merlin Євген Іванець.

Садові меблі: комфорт і стиль на вашій ділянці



Садові меблі бренду Naterial, серія Medena / Фото пресслужби Леруа Мерлен Україна

Якщо ви мрієте про ідеальне місце для відпочинку у своєму саду, зверніть увагу на садові меблі від Leroy Merlin, які більше не представлені в жодній іншій мережі України.

Це каркасні та ротангові меблі власного бренду Naterial. Столи, стільці, крісла та дивани виготовляються з екологічних матеріалів високої якості, тому, за відгуками покупців, слугують за призначенням багато років. Ці меблі сертифіковані в Європі та легко конкурують з відомими брендами, адже у них дуже лояльна ціна. Наприклад, вартість стільчиків стартує від 175 гривень.

Сезон продажів садових меблів уже розпочався, і ми бачимо підвищений попит, який порівняно з попереднім роком уже становить понад 120 %. У нас багато цікавих пропозицій, які для українського ринку є унікальними. Це меблі високої якості, легкі, комфортні, швидко встановлюються і не деформуються від зміни погодних умов,

– розповідає Євген Іванець.

Компанія Leroy Merlin починає працювати над розробкою моделей садових меблів за 2 роки до старту продаж і тому знаює усі тренди наперед!

ТОП продажів: що найчастіше купують у Leroy Merlin

Будівельні гіпермаркети Leroy Merlin пропонують широкий вибір садових товарів, але є й ті, які стабільно становлять ТОП-продажів. Бестселерами категорії є садові павільйони, які створюють ідеальне місце для відпочинку. Усі рекорди з попиту торік побила пергола – це один із видів садових павільйонів, який дуже оцінили покупці.

Також щоліта зростає попит на мобільні надувні та каркасні басейни та аксесуари для них, шезлонги та пляжний інвентар.

У нас є товари, які не настільки популярні в Європі, але мають величезний попит в Україні. Це мангали та аксесуари до них. Водночас з кожним роком дедалі більшої популярності набувають барбекю-грилі,

– додає Євген Іванець.

Готуйтеся до садового сезону разом із Leroy Merlin! Усе необхідне для вашого саду – в одному місці та за доступними цінами. Завітайте до магазинів Leroy Merlin або оформлюйте замовлення онлайн – і створіть свій ідеальний сад уже цього сезону!