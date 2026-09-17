Леся Карнаух подала у відставку з посади першої заступниці голови Податкової служби

Перша заступниця голови Державної податкової служби Леся Карнаух написала заяву про звільнення з посади. Це рішення вона ухвалила після того, як Кабмін достроково припинив її повноваження виконувачки обов'язків очільниці відомства, а НАБУ провели у неї обшуки.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Що відомо про відставку Карнаух?

Посадовиця пояснила свій крок прагненням забезпечити безперервність роботи фінансового відомства під час війни.

В умовах війни – стабільність і безперервність роботи всіх державних інституцій – запорука існування України. Це стосується і Державної податкової служби, яка відповідає за наповнення державного бюджету та фінансову стабільність країни. І жодні обставини не повинні на це впливати. Тому ухвалила рішення – написала заяву про звільнення з посади першої заступниці голови служби,

– заявила Леся Карнаух.

Вона подякувала уряду, Міністерству фінансів, усім працівникам податкової служби за роботу в складний період, а також відзначила внесок сумлінних платників податків та міжнародних партнерів.

Під час кожної зустрічі з бізнесом наголошувала на тому, що довіра будується справами. Цьому принципу слідуватиму й надалі,

– підкреслила вона.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів 14 вересня достроково припинив повноваження Карнаух як виконувачки обов'язків голови ДПС. Вже 15 вересня детективи Національного антикорупційного бюро та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури провели обшуки у колишньої очільниці відомства.

Леся Карнаух виконувала обов'язки голови ДПС із 23 червня 2025 року після того, як її попередника Руслана Кравченка призначили генеральним прокурором.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, рішення про усунення Карнаух оголосив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Водночас того ж дня було підписано указ про відсторонення Руслана Кравченка від посади генпрокурора, після чого він виїхав за кордон у п'ятиденне відрядження.