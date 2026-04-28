Летіло понад 120 дронів, є влучання на 16 локаціях: скільки збила ППО

У ніч проти 28 квітня Росія запустила по Україні 123 ударні безпілотники. Силам ППО вдалось збити більшість з них, проте зафіксовані й влучання.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Дивіться також Росія весь ранок атакує Запоріжжя: які наслідки ударів та чи є постраждалі

Скільки цілей збито?

Звечора 27 квітня Повітряні сили зафіксували 123 ударні дрони у повітряному просторі України. Росія запускала БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та інші з різних напрямків, зокрема з окупованого Криму.

Попередньо відомо, що протиповітряна оборона збила або подавила 95 російських безпілотників.

Повітряний напад відбивали на півночі, півдні та сході. По ворожих цілях відпрацювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях,

– додали у ПС ЗСУ.

Результати роботи ППО / Фото Повітряних сил ЗСУ

Військові зазначили, що станом на 08:19 ворожі дрони ще є над Україною.

Які наслідки ударів?

Вранці російська армія вдарила по Сумщині. Внаслідок атаки "Шахедів" на Конотоп пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі, лікарню та трамвайну мережу.

Також гучно було у Запоріжжі. Через атаку там постраждали двоє людей, вони у стані середньої тяжкості. Загалом в області внаслідок ударів пошкоджено будинки, автівки та об'єкти інфраструктури.

Внаслідок атаки на об'єкт інфраструктури у Кривому Розі загинув чоловік. Ще один постраждав.