Лейтенант – за руку, прапорщик – за ногу: як Путін грає із солдатами у криваву російську лотерею

Кремлівські нелюди вже майже 75 днів як граються зі своїми солдатами в аналог російської рулетки. Тільки замість револьвера ординців вбиває українська артилерія, а у разі виживання загарбники отримують здебільшого інвалідність та якісь незрозумілі обіцянки.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, чимало російських окупантів внаслідок поранень та неотримання вчасної і кваліфікованої медицинської допомоги залишилися без кінцівок. Оскільки у лікарнях та польових шпиталях загарбників критично не вистачає ліжкомісць, медперсоналу та часу, замість повноцінної операції "трьохсотим" банально відрізають травмовану руку або ногу.

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Звісно, після такого "лікування" життя "Ваньок" можна вважати таким, що закінчилося. Оскільки у Росії знайти роботу не можуть навіть здорові чоловіки, а про вбивць із посттравматичним розладом та трьома кінцівками навіть казати нема чого. Тим паче, компенсації за поранення від міноборони більшість з них не отримали.

У міноборони міняють руку чи ногу військових на зірочку

Акція, яку влаштував Путін для своїх військових, полягає фактично в обміні кінцівок на якісь примарні бонуси. Тих, хто отримав інвалідність під час війни, пообіцяли забезпечити роботою у частинах.

У випадку, якщо травмований вбивця бажає залишитися на службі та має вищу освіту, йому присвоять нижче офіцерське звання. Ординцям, які закінчили лише школу, нададуть погони прапорщиків.

Крім того, безруким чи безногим окупантам кажуть, що їх переведуть на посади з урахуванням їх фізичних обмежень.

Звісно, подібні обіцянки російські генерали надають зовсім не через піклування про долю рашистів, а виключно для уникнення бунтів серед великої кількості контрактників та терміновиків. Путінська влада боїться власного народу, особливо тих, кого російська верхівка використала на війні та банально кинула.

Тих, ампутантів, хто звільниться зі служби, офіцери обіцяють забезпечити безкоштовним навчанням у вишах. Але рашисти з інвалідністю буцімто зможуть отримати виключно ті спеціальності, які передбачають подальшу роботу за фахом з урахуванням відсутності кінцівки.

Насправді ж, якщо якусь частину важко поранених дійсно влаштують на роботу в частинах, виконувати обіцянки з навчанням ніхто не збирається. У міністерстві оборони Росії цілком розуміють, що в університетах не має з'являтися сотні чи тисячі колишніх вояк без кінцівок, адже це неабияк лякатиме росіське суспільство.



Обмін ноги на гречку виглядає набагато більш реалістичним, аніж отримання освіти / Фото з соцмереж

Для родин загиблих – окрема лотерея

Якщо поранені загарбники борються з посадовцями міністерства оборони, намагаючись вибити обіцяні путіним компенсації, а також намагаються змиритися з тим фактом, що батьківщина їх кинула, у родичів загиблих історія зовсім інша. Батьки та дружини ліквідованих окупантів з російської глибинки дуже розраховують на те, що Путін ледве не особисто привезе їм величезну суму компенсації. Однак ані 5, ані 7 мільйонів рублів, в які російське військово-політичне керівництво оцінило життя власних солдатів, здебільшого ніхто не отримує. Оскільки тіла загиблих рашистів додому намагаються не привозити.

Ті тіла, які все ж таки витягають з поля бою та відвозять до Ростова, Брянська та Бєлгорода, офіцери фактично продають рідним загиблих – за відкат від отриманої компенсації. У таких випадках, звісно, сім'ї "двохсотих" дійсно отримують кілька мільйонів замість свого сина/чоловіка. І це вважається джекпотом у кривавій путінській грі, в яку із задоволенням грають росіяни.