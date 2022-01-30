Лежали біля басейну: у готелі за загадкових обставин знепритомніли постояльці

В американському готелі знайшли 16 людей, які знепритомніли. Усі відвідувачі лежали поблизу басейну.

За даними, на території готелю знайшли непритомною і неповнолітню дитину. Загадкове знепритомнення трапилось у місті Мерісвілль – штаті Огайо.

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У воді знепритомніла 2-річна дівчинка

Як повідомляють правоохоронці, неповнолітній дівчинці всього лиш 2 роки. Вона знепритомніла прямо у воді. Готель уже повністю евакуювали.

У постраждалих мешканців готелю виявлені такі основні симптоми як:

печіння в горлі;

запаморочення.

Уточнюється, що як мінімум 9 осіб зараз госпіталізовані та перебувають під наглядом медиків. У критичному стані зараз перебувають 3 людей. Про інших – невідомо.

Начальник місцевої поліції розповів, що коли всіх постояльців доправили у лікарню, то вони були живі. Проте зараз про їхній стан точної інформації немає.

Також не встановили й причину того, що сталось. Наразі влада міста проводить ретельне розслідування загадкового інциденту.

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