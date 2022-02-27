Лідер "Бумбоксу", який вступив до тероборони, заспівав для українців посеред Києва: миле відео

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який напередодні вступив до лав територіальної оборони Києва, щоб підтримати українців, заспівав "Ой, у лузі червона калина" посеред столиці.

Відео в інстаграмі Андрій Хливнюк підписав так – "Марширують наші добровольці…" та побажав всім гарного дня.

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"Ой у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!", – співає Хливнюк у відео.

Лідер "Бумбоксу" заспівав для українців посеред Києва: відео



У коментарях українці дякують співаку та висловлюють слова підтримки у боротьбі з Україну.

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