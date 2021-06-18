Лідер Північної Кореї публічно визнав, що в країні не вистачає їжі

Кім Чен Ин публічно заявив про нестачу продовольства у Північній Кореї. Ймовірно, причинами цього є несприятлива погода й закриття кордонів через пандемію коронавірусу.

КНДР загрожує голод

Лідер країни заявив, що ситуація з їжею для людей стає все напруженішою. Це перше визнання Ким Чен Ином проблеми з продовольством у КНДР.

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Чому виникла така ситуація

Фермерам не вдалося зібрати запланований урожай зерна . Все тому, що його не було через урагани, які пронеслися Північною Кореєю у 2020 році.

. Все тому, що його не було через урагани, які пронеслися Північною Кореєю у 2020 році. Продовольча криза також може бути пов'язана із закриттям кордонів ще в лютому 2020 року через пандемію коронавірусу.

ще в лютому 2020 року через пандемію коронавірусу. Санкції проти країни через ядерну зброю.

За даними NK News , ціна кілограма бананів у КНДР підскочила до 45 доларів, що становить 1220 гривень.

Останніми тижнями ЗМІ та правозахисники повідомляли про проблеми з продовольством у Північній Кореї. На тлі цього в ООН лунали пропозиції зняти санкції з країни, щоб вона могла почати торгівлю з іншими державами й забезпечити себе їжею.

Чи буде голод повномасштабним

За оцінками Інституту розвитку Кореї у 2021 році КНДР не вистачатиме 1,35 мільйона тонн продовольства. Водночас фахівці The Washington Post, сумніваються, що країні загрожує повномасштабний голод.