Лідер опозиції Венесуели Гуайдо закликав людей вийти на вулиці і знищити режим Мадуро

Венесуельці повинні вийти на вулиці у суботу, 6 квітня. Саме в цей день стартує "Операція Свобода", метою якої є повалення режиму Ніколаса Мадуро. До цього закликав керівник парламенту та лідер опозиції Хуан Гуайдо. На його думку, "Операція Свобода" буде остаточним загальнонаціональним поштовхом проти диктатора.

Виступаючи на мітингу в Каракасі, Хуан Гуайдо сказав, що усі венесуельці, безвідносно майнового стану чи соціального статусу, повинні вийти на "Лібертад" ("Операція Свобода"). Це буде мобілізація народу по всій країні, яка завершиться масовим маршем через столицю. Про це повідомили у The Guardian.

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Хуана Гуайдо парламент проголосив тимчасовим президентом країни, і більшість західних урядів визнають його легітимним. Попри це реальні важелі влади у Венесуелі все ще в руках Ніколаса Мадуро. Та через нестачу їжі, питної води, ліків, постійні відключення електрики – його підтримка навіть серед військових серйозно похитнулася.



Масові протести у Венесуелі тривають вже декілька місяців

Гуайдо закликав людей збиратися незначними групами у різних місцях Каракасу, столиці Венесуели, щоб потім об'єднатися. Так влада, на думку Гуйадо, не зможе придушити повсталих людей: "Ми не будемо гарматним м'ясом". Раніше Гуайдо не закликав до настільки радикальних дій, але останньою краплею стало четверте поспіль вимкнення електроенергії.

Сьогодні венесуельці знову прокинулися в темряві. Через неефективний, корумпований і злодійський режим. Що ми просимо, і що ми боремося – це щоб нормально жити,

– сказав Гуйадо.

Дружина Хуана Гуйадо – Фабіана Росалес – відвідала Вашингтон, зустрілася з Дональдом Трампом та заручилася його підтримкою. Уряд Мадуро подібні заклики ж називає не інакше як "кримінальна імперіалістична атака". Венесуельці заклик Гуйадо, як очікується, підтримають. Адже, як свідчать опитування, відчувають тотальну зневіру і беззаконня чинної влади.

Що відбувається у Венесуелі?Наприкінці січня 2019 року у Венесуелі спалахнули багатотисячні протести проти політики президента-диктатора Ніколаса Мадуро та з вимогами його відставки. Адже за 6 років керування Мадуро завів країну в глибоку економічну кризу. Зокрема, тільки за 2018 рік інфляція сягнула понад мільйона відсотків. У Венесуелі бракує їжі, ліків та навіть туалетного паперу. У сутичках з правоохоронцями гинули люди, сотні людей затримували, але точних даних немає – уряд Мадуро нікому і ні про що інформації не надає.