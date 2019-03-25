22:33
25 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Загроза для Путіна – Шнуров іде в політику. Пророк сказав, що Лазарєв пабєдіт
      Вєсті Кремля
      21:56, сьогодні
      Вєсті.UA: Путінський адепт Вілкул. Гопник Добкін під градусом
      Вєсті.UA
      20:08, сьогодні
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Блоги Світові Медіа
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
      Світові Медіа

      Чому російські літаки прибули до Венесуели? – Washington Post

      1436
      До Венесуели прибули 2 російських літаки
      До Венесуели прибули 2 російських літаки / 5 канал

      Росія з усіх сила підтримує владу Венесуели. Навіть таємно відправляє у Каракас військові літаки.

      24 березня російські військові літаки прибули до Каракасу – столиці Венесуели. Як пояснили офіційні джерела країни, "транспорт прибув у рамках тривалого військового співробітництва між двома країнами".

      Це джерело, яке попросило залишити його ім'я в таємниці, повідомило, що російські військові чиновники приїхали до Венесуели, аби "обговорити технічне обслуговування збройних сил і навчання військових, а також питання стратегії", пише Washington Post.

      Читайте також: У Венесуелі пояснили, що роблять в країні російські військові

      У грудні Росія на кілька днів відправила до Венесуели два стратегічних бомбардувальники Ту-160, щоб продемонструвати свою підтримку венесуельського президента Ніколаса Мадуро, який чинить спротив вимогам США і десятків інших країн піти у відставку.

      Сайт "Flightradar", який дозволяє в реальному часі спостерігати за розташуванням повітряних суден, опублікував інформацію про траєкторію переміщення літака російських військово-повітряних сил, який, судячи з усього, летів до Каракасу через Кариби. Пасажирський літак Іл-62 здійснив переліт із Москви через Сирію, де Росія підтримує президента країни Башара аль-Асада. Венесуельский журналіст Хав'ер Майорка написав у Twitter, що ще "в суботу, 23 березня, до Каракасу прибув російський вантажний літак з військовим обладнанням на борту".

      Утім, досі підтвердити правдивість цих повідомлень не вдалося. 24 березня журналісти AP відправилися до головного аеропорту Венесуели, розташованого безпосередньо біля Каракаса, однак ніяких російських літаків вони там не побачили.

      Нагадаємо, у січні опозиційний лідер Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни, заявивши, що минулорічне переобрання Мадуро було "підлаштованим". Мадуро ж стверджує, що Гуайдо змовився з США, аби повалити його.

      Минулого тижня американські та російські чиновники зустрілись у Римі, аби обговорити обстановку у Венесуелі, але їм не вдалося порозумітися у питанні про те, як можна врегулювати цю кризу. За словами російських чиновників, вони занепокоєні тим, що США розглядають можливість військового втручання у справи Венесуели. США наполягають на тому, що вони надають перевагу економічним і дипломатичним способам повалення Мадуро, хоча президент Дональд Трамп уже заявив, що "розглядає всі варіанти".

      Читайте також: Російські літаки з військовими знову прибули до Венесуели

      blog_ava
      Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 офіційно представили в Україні
      сьогодні
      8307
      Автор: Світові Медіа
      Теги: Новини США Дональд Трамп Венесуела Публікації Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 25 березня: екс-офіцер ЗСУ став бойовиком, поліція змінює автомати Калашникова
      сьогодні , 22:20 Головні новини 25 березня: екс-офіцер ЗСУ став бойовиком, поліція змінює автомати Калашникова
      254
      Чому російські літаки прибули до Венесуели? – Washington Post
      сьогодні , 21:28 Чому російські літаки прибули до Венесуели? – Washington Post
      Світові Медіа 1436
      Новий вигляд для дерев'яних сходів та підлоги у домі
      сьогодні , 12:00 Новий вигляд для дерев'яних сходів та підлоги у домі
      1196
      Люксембург – Україна: онлайн матчу кваліфікації Євро-2020
      сьогодні , 21:11 Люксембург – Україна: онлайн матчу кваліфікації Євро-2020
      1407
      Чотирилапий новобранець в "Королівській" бригаді
      сьогодні , 20:00 Чотирилапий новобранець в "Королівській" бригаді
      Повернись живим 927
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук