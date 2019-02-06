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      Лидеры "Талибана" снова в РФ или Почему Москва – столица терроризма

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      Сергей Лавров с представителями "Талибана" и правительства Афганистана
      Сергей Лавров с представителями "Талибана" и правительства Афганистана / GETTY IMAGES

      Москва и вправду мал помалу, но уверенно приобретает статус мировой террористической столицы. Ведь сложно себе представить, чтобы например Вашингтон или Берлин, становился городом, официально принимающим так называемые делегации террористических организаций.

      В данном случае говорю о начавшейся в Москве очередной встречи между лидерами террористической организации "Талибан" с рядом афганских политиков. 

      Так, в стенах столичного "Президент-отеля" собрались: бывший президент Афганистана Хамид Карзай, один из лидеров террористической организации "Талибан" Шир Мохаммад Аббас Станикзай, лидер шиитской партии "Вадат" Хаджи Мохамад Мохакик, лидер таджикской группы на Севере Афганистана Юнус Кануни, а так же полевые командиры моджахедов Атта Мохаммад Нур и Исмаил Хан.

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      Как видите компания еще та. Мягко говоря – взрывоопасная и весьма неоднозначная. Между тем, весь этого клокочущий напалм Москва пытается умиротворить и привести к соглашению, подмешивая нарративы о борьбе с ИГИЛ и акцентами на то, что "Талибан" – меньшее зло, посредством которого можно победить "большее". И уж точно не по причине своего миролюбия.

      На сегодняшний день восточные аппетиты Кремля с каждым днем все более растут и после успеха по сохранению режима Асада в Сирии, российские реваншисты пытаются охватить не охватываемое, от Ливии до Афганистана. Не охватываемое во многом потому, что ресурсов, в первую очередь финансовых, у РФ в ее нынешнем виде значительно меньше, чем например, в эпоху нефти по $100 за баррель и сотнях миллиардов инвестиций ежегодно. С другой стороны, сирийский адреналин движет.

      Оказаться же снова в Афганистане, не важно, в каком статусе, но после ухода из региона США, для Кремля своего рода как реванш, с выгодой в виде контроля "перекрестка" в Центральной Азии. И именно преследуя эту выгоду, Москва не только с 2018 года заваливает талибов оружием через Таджикистан, но и легализует террористическую организацию как политическую силу.

      А потому, те, кого обычно нигде нет, уверен, в скором времени могут появиться там, откуда они почти как три десятилетия назад вышли. Вышли с позором и глубокими физическими и психологическими ранами. Теперь все опять возвращается на круги своя в режиме "грабель"?

      Возможно и девиз "Можем повторить!" звучит в данном контексте как ни когда актуально. Повторяйте, миллиардные траты на амбиции и десятки... сотни... а может и тысячи жизней положенных на алтарь недоимперских амбиций.

      Что интересно, проблематика "Талибана" заключается в том, что она, конечно же, может для Кремля стать удобным трамплином для прыжка в Афганистан, но эту террористически организацию не воспринимают Пакистан, Китай и Индия. Именно этим странам операции талибов в приграничных районах как кость в горле. И поддержка террористов Москвой, может внести коррективы уже в отношения этих трех стран, все их которых являются не только ядерными державами, но и обладательницами весьма серьезной военной и политической силы в регионе.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини Росії Російська пропаганда Публікації Війна у Сирії Ісламська держава Тероризм Афганістан Талібан Війна у Лівії Війна
      Джерело: 24 Канал
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