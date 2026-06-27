Одяг для школи перебуває серед категорій обов'язкових покупок. Про це мовиться на платформі "На урок".

Зауважте Товари для творчості: що варто придбати дитині до школи

Який одяг варто придбати для школи?

Насамперед варто придбати специфічні товари, тому першим у списку буде спортивний костюм. Він знадобиться на уроках фізичного виховання. Обирати краще костюм із натуральних тканин, адже це забезпечить максимальний комфорт та зручність для дитини.

Крім цього, потрібно придбати також спортивне взуття. Воно обов'язково має бути зручним та підходити дитині по розміру.

Зараз у більшості шкіл немає суворих вимог щодо одягу учнів, тож можна говорити про певну свободу у самовираження. Проте знову ж таки варто мати кілька предметів гардероба у офіційно – діловому стилі на випадок подій та заходів, які вимагатимуть саме такого дрес-коду.

Знайти спортивні костюми та інший одяг для школи можна на Prom. Тут представлені різні фасони блузок, сорочок, штанів та інших предметів гардероба, які можуть доповнити шкільний образ. Загалом маркетплейс налічує понад 120 мільйонів товарів, зокрема й те, що знадобиться при підготовці до школи. Якщо важливо перевірити одяг чи взуття під час отримання замовлення, можна скористатися Пром-оплатою: продавець отримає кошти лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

Саме тому для хлопчиків потрібно купити 1 або дві сорочки (білого або іншого нейтрального кольору), штани та піджак. Для дівчаток вибір може бути ширшим: сорочки або блузки, спідниця та штани.

Блузки та сорочки теж варто купити / Фото Pexels

Крім цього, сьогодні також зазначають, що варто придбати вишиванку, якщо дитина ще її немає. Вона може бути універсальною заміною сорочок та блузок або ж хорошим доповненням до шкільного гардероба.

Що стосується кольорів, дизайнів та фасонів, то тут краще опиратись на вподобання дитини, адже саме їй носити ці речі, тому важливо, щоб вони їй подобались.