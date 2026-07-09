Для тих, хто сушить фрукти та овочі зрідка, може бути достатньо простої моделі, пише Tauro Essiccatori. А от тим, хто має сезонний урожай у власному саду й працює з великою кількістю продуктів, потрібно звернути увагу на потужніший девайс.

На що звернути увагу при виборі сушарки?

Рівномірний потік повітря

Саме від циркуляції повітря залежить результат сушіння. Якісна сушарка повинна однаково розподіляти тепле повітря між усіма лотками.

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Контроль температури

Під час сушіння овочів та фруктів потрібно не максимальне нагрівання, а стабільна підтримка потрібної температури. Завдяки ній краще збережеться смак, колір та природні властивості продуктів.

Адаптацію до потреб

Перед покупкою потрібно оцінити, скільки продуктів планується висушити за один раз. Досить компактна модель може виявитися незручною, а надто велика – невиправданою. Тому потрібно врахувати, як часто сушитимуться продукти та для яких цілей купується техніка.

Компактна сушарка підійде для домашнього використання / Фото Getty Images

Матеріал виготовлення

Під час сушіння фруктів та овочів виділяються цукри, волога й залишки соку. Сушарка повинна бути такою, щоб легко очищатися після кожного циклу. Тонкий пластик чи складний догляд можуть стати проблемою, тому якість матеріалів відіграє не останню роль.

Яку сушарку обрати – горизонтальну чи вертикальну?

У вертикальних моделях тепле повітря подається зверху чи знизу. Загалом такі сушарки добре справляються зі своїм завданням, але часом потребуватимуть більшої уваги до розташування продуктів та перестановки лотків.

Горизонтальні сушарки обирають ті, хто хоче максимально рівномірно висушити продукти. У таких моделях повітря проходить через полиці однаково, що особливо при повному завантаженні девайсу овочами та фруктами.

Не менш важливою є й зручність користування. Сушарка повинна мати зрозумілу панель керування, легкий доступ до полиць та продуманий внутрішній простір для комфортного користування.

Для домашнього використання вибирають моделі, які прості в керуванні, мають зручний розмір й рівномірно сушать різні види продуктів. Для багатьох сушарка – це гарний спосіб довше зберегти сезонний урожай та зменшити кількість харчових відходів.