Вибір генератора для дому – це не таке вже й просте завдання, адже варіантів на ринку зараз чимало. Втім, для того, аби він підійшов якнайкраще, слід зважити на кілька важливих нюансів, пише Consumer reports.

Як обрати потужність генератора?

Залежно від очікуваного використання слід обирати генератори різної потужності. Загалом ж вони діляться на такі типи.

Генератор для дому . Якщо потрібно живити тільки звичайну побутову техніку, тоді достатньо 3 кВт. Це дозволить без проблем користуватися освітленням та приладами першої необхідності – як-от холодильником. Втім, доведеться відмовитися від надмірного й одночасного користування феном, праскою чи пральною машиною.

. Якщо потрібно живити тільки звичайну побутову техніку, тоді достатньо 3 кВт. Це дозволить без проблем користуватися освітленням та приладами першої необхідності – як-от холодильником. Втім, доведеться відмовитися від надмірного й одночасного користування феном, праскою чи пральною машиною. Електричні станції для дачі . Якщо потрібно живити ще й скважину чи колодязь з насосом, знадобиться генератор з більшою потужністю – десь 5 кВт. Також можна буде користуватися телевізором чи комп'ютером, не турбуючись про роботу решти приладів.

. Якщо потрібно живити ще й скважину чи колодязь з насосом, знадобиться генератор з більшою потужністю – десь 5 кВт. Також можна буде користуватися телевізором чи комп'ютером, не турбуючись про роботу решти приладів. Генератор для будівництва. Потужні генератори від 10 кВт потрібні лише у випадку, якщо потрібно живити будівельні інструменти та обладнання.

Придбати генератори для дому можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість обраних товарів за фото. Окрім звичайного генератора, можуть ще й знадобитися лампи на акумуляторі, батарейки та ліхтарі. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Який вид палива обрати?

Вид палива можна обирати на свій розсуд – але в кожного з них є низка своїх переваг та недоліків.