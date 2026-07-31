Саме правильно підібрані товари допоможуть підтримувати й розкривати природний потенціал, пише Освіторіа.

Які творчі ігри сподобаються дітям?

У перші роки життя діти знайомляться зі світом через дотики, звуки й кольори. Від народження і до 3 років хорошим вибором стануть м’які кубики з яскравими візерунками й різною текстурою, кольорові книжки з елементами, а також музичні іграшки зі світловими ефектами.

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Вже після трирічного віку дитина може освоювати малювання пензлями, ліпити щось з пластиліну чи знайомитися з музикою. Для таких дітей підійде невелике піаніно, дитячий мікрофон, чи ігри, що пропонують танцювальні рухи.

У віці від чотирьох років слід звернути увагу на графічні набори для малювання й розфарбовування, набори для творчості та папір для орігамі. Також будуть корисними інструменти, які розвивають слух – клавішні іграшки чи барабанчики.



Діти постійно люблять щось малювати й розфарбовувати / Фото Pexels

Для дітей віком від 6 до 8 років ідеальним подарунком стане магнітна дошка для малювання маркером. Набір для ліплення покращує дрібну моторику й формує власний естетичний смак.

Серед іграшок, що розвивають просторове мислення, варто також відзначити LEGO та інші конструктори. Вони дозволять дітям створювати власні моделі, комбінувати деталі та щоразу вигадувати нові конструкції.

Не менш важливими для розвитку креативності є рольові ігри, які стимулюють увагу, допомагають розвивати соціальні навички й вчать нестандартно мислити.

Діти від 3 до 5 років люблять сюжетні ігри на кшталт "Магазину" чи "Лікарні". Для старших можна запропонувати "Детективне агентство" або "Наукову експедицію".

Правильно підібрані іграшки подарують дитині цікаве дозвілля й допоможуть розвинути уяву, креативне мислення, а також дрібну моторику. Важливо лише врахувати вік, інтереси й потреби дитини.