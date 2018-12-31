1 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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1 січня 2019 – свято в Україні та що не можна робити 1 січня 2019
Що можна і не можна робити 1 січня / unsplash.com

1 січня 2019 року відзначають Новий рік. За китайським календарем 2019-й – рік Жовтої Земляної Свині. Щоб покровителька Нового року була доброзичливою, важливо правильно облаштувати квартиру, ошатно одягнутися та весело провести час з друзями і близькими.

Іменини сьогодні святкують: Григорій, Ілля, Тимофій.

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Народні прикмети на 1 січня:

– Як почнеш новий рік, так його і проживеш. Перший день нового року задає тон усьому року.

– До світанку подивіться на небо: якщо побачите багато зірок – буде хороший врожай ягід.

Народні прикмети 1 січня
Народні прикмети на 1 січня

Що можна робити 1 січня

1. Сьогодні намагайтеся якнайбільше веселитися та відпочивати. Ходіть в гості до друзів, одягайте красивий одяг, або ж самі приготуйте смачний обід та чекайте близьких на святкуванні.

2. Якщо цього дня змінювати декілька разів вбрання, рік буде різноманітним, щасливим та багатим на події. 

3. Якщо ваша робота пов'язана з торгівлею, зробіть першому покупцю знижку. Такий вчинок допоможе забезпечити успіх упродовж всього року. 

4. Щоб у Новому році були гроші, треба натерти руки під час вмивання не милом, а монетами.

Що не можна робити 1 січня

1. У Новий рік не можна займатися важкою роботою, адже як зустрінете Новий рік, так його і проведете. 

2. Не можна лаятися та сваритися, аби не привернути сварки в родині на увесь рік. 

3. Не виносьте сміття з дому 1 січня, адже можете накликати біду.

Теги: Новорічні свята LifeStyle Новини культури Традиції
Джерело: 24 канал
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