20 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

20 грудня 2018 року вшановують пам'ять святого Амвросія. Він жив в Італії в 4 столітті та був єпископом в одній з християнських церков. Впродовж усього життя він здійснив велику кількість чудес за допомогою молитви. Також сьогодні відзначають Міжнародний день солідарності людей.

Іменини 20 грудня святкують: Амвросій, Іван, Павло, Сергій, Антон, Михайло, Петро, Василь.

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Народні прикмети на 20 грудня:

– Якщо йде мокрий сніг, то літо буде дощовим.

– Якщо сніг легкий і сухий, то чекайте посухи в літній період.

– Якщо сонце оточене туманом, буде сильна заметіль. Якщо за хмари ховається, чекайте снігопаду.

Що можна робити 20 грудня

1. Цей день варто провести зі своєю сім'єю. Кажуть, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.

2. Якщо у вас є намисто – сміливо одягайте і залучите у життя щастя.

Що не можна робити 20 грудня

1. Жінкам у цей день суворо забороняється важко працювати, шити, в'язати і прати білизну.

2. Дівчатам цього дня не можна розчісувати волосся та мити голову.

3. Дотримуйтеся мінімального посту. Не співайте пісень та не веселіться досхочу. В народі вірять, що якщо дотриматись такого посту, наступного року не захворієте.