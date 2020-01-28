50-річна Гвен Стефані захопилася б'юті-ін'єкціями: фанати приголомшені змінами

Американська співачка спричинила справжній шквал обговорення в мережі своїм зовнішнім виглядом під час виходу на Греммі 2020. У соціальних мережах знайшлося чимало хейтерів Гвен Стефані, яка, на думку користувачів, вдалася до пластичної хірургії чи ботоксу.

Днями у Лос-Анджелесі відгриміла найпрестижніша музична премія Греммі 2020, на якій постали найвпливовіші представники сучасного шоу-бізнесу. Церемонія залишила по собі чимало приводів для обговорення. Проте зрівнятися за резонансом з новинами про лауреатів головних номінацій спроможні лише приголомшливі виходи зірок. Далеко не всі з них спромоглися позитивно вразити громадськість.

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Серед тих, хто відзначився конфузами, американська співачка Гвен Стефані. У свої 50 років знаменитість вражає стрункістю та нев'янучою красою. Виконавиця веде здоровий спосіб життя, невтомно працюючи у спортзалі та випробовуючи все нові й нові дієти, які дозволять зберегти тендітність.

Проте шанувальники переконані, що це далеко не всі секрети молодості Гвен Стефані. На червоному хіднику Греммі вона постала з легким макіяжем, відмовившись від традиційних масивних стрілок та яскравої помади. Уважні глядачі під час прямої трансляції не помітили жодних яскравих емоцій на обличчі кумира. Обличчя Гвен Стефані ніби застигло, зауважили фани.

Не варто говорити про природне старіння, тому що те, що відбувається, – це неприродно. Жодної міміки, це каже про те, що ботокс мав своє місце,

– засипали мережу припущеннями хейтери.



Співачка Гвен Стефані на церемонії Греммі 2020 / Getty Images

Безумовно, у мінісукні від Dolce & Gabbana та ботфортах до стегон зірка виглядала сенсаційно, проте її "кам'яні" емоції спричинили значно більший шквал критики, ніж захоплення стрункою фігурою.

"Гвен, зав'язуй з пластичною хірургією/ботоксом! Ти починаєш виглядати так само фальшиво, як Мадонна", "Що Гвен Стефані зробила зі своїм обличчям? Її обличчя – це 99% філерів (використосують для усунення вікових зміні – ред.) 1% шкіри", – пишуть у мережі.