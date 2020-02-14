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Адель вразила фігурою в обтислому спортивному вбранні: приголомшливе фото

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Співачка Адель / Instagram / @adele

Знаменита співачка не припиняє дивувати разючими змінами у зовнішності. Прихильники у всьому світі чекають на публічну появу зірки, яка впродовж тривалого часу сумлінно працює над собою. Поки світовій спільноті залишається задовольняти свою цікавість лише знімками папараці.

Світлина, яку польська телеведуча Кінга Русин опублікувала на сторінках свого інстаграму, швидко розлетілася мережею. На ній Адель позує в брендовій сукні та з розкішним вечірнім макіяжем. Цього разу фотографам вдалося зняти виконавицю у буденному одязі. 

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Як повідомляє видання People, зірку помітили в Лос-Анджелесі. На Адель був спортивний одяг, який дозволяв продемонструвати струнке тіло. Вона обрала вбрання total black – лосини, обтисну спортивну кофту та зручні кросівки. Ненафарбоване обличчя та недбалу зачіску знаменитість приховала під шапкою. Проте, як справжня модниця, співачка не забула про прикраси. На ній декілька браслетів. 


Адель в Лос-Анджелесі / Instagram / @adelesp

Нагадаємо, що днями співачка Бейонсе разом з чоловіком репером Jay-Z влаштувала гучну вечірку для найбільших зірок Голлівуду. На світський вечір завітала й 31-річна Адель. Популярна польська телеведуча Кінга Русин опублікувала знімок з виконавицею під час закритої вечірки. На зірці була обтисла леопардова сукня від бренду Ralph&Russo, розшита камінням. 


Адель вразила стрункістю на світському заході / Instagram / @kingarusin

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Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle Адель LifeStyle
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