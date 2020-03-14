Airbnb запровадив спеціальні правила бронювань житла через коронавірус

Популярний сервіс оренди житла Airbnb вводить спеціальні правила бронювання на період пандемії коронавірусу. Вони стосуються скасування броні на оренду.

Відтепер мандрівники можуть безкоштовно скасувати бронювання, які відповідають критеріям, пише Airbnb.

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Без штрафу та з повним поверненням коштів скасувати бронювання зможуть такі категорії:

люди, які подорожують у регіони з високим ризиком (Китай, Італію, Південну Корею);

господарі житла у регіонах, які сильно постраждали від захворювання, або які приймають гостей із таких регіонів;

люди, які не можуть здійснити поїздку через офіційні обмеження, скасування рейсу або перевезення;

будь-хто, кому офіційно діагностували інфікування коронавірусом або є підозри на захворювання.

У випадку скасування бронювання за цими критеріями гість отримає повне повернення коштів, господарі не платитимуть жодних зборів за скасування бронювань, а Airbnb поверне всі збори.

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Що відомо про коронавірус у світі: головне

Станом на 14 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 5 429 людей . Загальна кількість інфікованих – 145 369 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 71 тисяча людей.

. Загальна кількість інфікованих – 145 369 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – 13 березня в Україні від коронавірусу померла перша людина – жінка з Радомишля. У Радомишлі та Чернівецькій області ввели надзвичайний стан. Загалом в Україні ще 2 людей залишаються хворими на коронавірус.

У більшості країн проводиться скринінг температури у прибулих туристів, а деякі країни взагалі закрили транспортне сполучення.

Аби запобігти розповсюдженню хвороби, у світі закривають визначні місця, які особливо переповнені туристами.



МЗС не рекомендує відвідувати ці країни на час поширення коронавірусу / Інфографіка 24 каналу