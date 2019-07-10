Atlas Weekend: як відгримів перший фестивальний день

Традиційно перший день присвятили українській музиці. Публіка спекотно зустріла улюблені пісні легендарних Павла Зіброва, Софії Ротару та сучасних, молодих виконавців.
Важливо! Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки
Навіть відомі артисти, попри концертний графік, складають і свій путівник по фестивалю.
"Міхаель Ківанука, це дуже класний музикант сучасності, він для мене як Елтон Джон чи Майкл Джексон", – розповіла співачка Оля Цибульська.
Фестиваль вже давно вийшов за рамки столичного. Фани з'їжджаються зі всієї України, навіть похмурий та дощовий прогноз синоптиків на перший день не злякав фестивальників. Всі ті хто, на повну запланував відірватись та поринути в атмосферу – розкладали намети.
Намети на Atlas Weekend
Аби фестивальники не плавали – пообіцяв боротися з циклоном особисто міський голова столиці.
"Сніг іде – згадують мера, дощ іде – згадують мера. Тому включаємось, сподіваємось виправимо цю ситуацію і погода буде трохи тепліша", – заявив міський голова Віталій Кличко.
Ще мер обіцяв вийти на сцену до гурту Mozgi та разом з Потапом виконати пісню, де заміксований його голос, коли Кличко не зміг вимовити слово. Така ідея так і лишилася жартом на прес-конференції і міський голова хедлайнером фесту так і не став.
А от виступ чи не головного хедлайнера Atlas – американського майстра брутальних текстів репера A$AP Rocky, який під час гастролів загримів за грати у Швеції і якого так сильно чекають українські фанати – так і лишається під питанням.
"У середу-четвер буде фінальное рішення Верховного суду Швеції, після якого все буде зрозуміло. Нас менеджмент запевнив, що є велика ймовірність, його приїзду", – заявив організатор фестивалю Atlas Weekend Дмитро Сидоренко.
Що відомо про арешт A$AP Rocky?Зірка репу перебував у Швеції в Стокгольмі в рамках концертного туру по Європі. Через його затримання та арешт скасовані найближчі концерти музиканта в Норвегії і Польщі. Репера та його трьох членів гастрольної команди затримали за підозрою у нападі на двох чоловіків. За версією самого A$AP Rocky, невідомі були під дією наркотичних речовин.
Вони стежили за репером та командою впродовж чотирьох кварталів, звинувачували, що ті зламали їхні навушники, а згодом почали приставати до дівчат, що йшли повз всіх учасників інциденту. Відтак репер та його друзі начебто заступились за них і так стали учасниками бійки.
Якщо ж A$AP Rocky таки не відпустять – йому готують заміну, переконують організатори. Тим часом перший день фестивалю вже став історією – його, як і попередні 2 роки, відвідали щонайменше 100 тисяч людей.