Atlas Weekend: як відгримів перший фестивальний день

Гучно, весело та з запальними танцями відкрився найбільший вітчизняний музичний фестиваль Atlas Weekend. Цьогоріч він святкує п'ятирічний ювілей, тому буде 6 днів фану, різножанрової музики, топові хедлайнери, 8 сцен, і понад 250 артистів.

Традиційно перший день присвятили українській музиці. Публіка спекотно зустріла улюблені пісні легендарних Павла Зіброва, Софії Ротару та сучасних, молодих виконавців.

Важливо! Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки

Навіть відомі артисти, попри концертний графік, складають і свій путівник по фестивалю.

"Міхаель Ківанука, це дуже класний музикант сучасності, він для мене як Елтон Джон чи Майкл Джексон", – розповіла співачка Оля Цибульська.

Фестиваль вже давно вийшов за рамки столичного. Фани з'їжджаються зі всієї України, навіть похмурий та дощовий прогноз синоптиків на перший день не злякав фестивальників. Всі ті хто, на повну запланував відірватись та поринути в атмосферу – розкладали намети.



Намети на Atlas Weekend

Аби фестивальники не плавали – пообіцяв боротися з циклоном особисто міський голова столиці.