Закарпаття – мальовничий регіон нашої країни. Окрім гірських шпилів та лісів на Закарпатті є безліч озер, де можна чудово провести час та відпочити. Якщо хочете насолодитися природою, відновити сили, позасмагати та покупатися – вам сюди.

Україна багата колоритною природою, а для того, аби весело та цікаво провести літню відпустку чи вихідні дні – не обов'язково далеко їхати, повідомляє 24 канал. На Закарпатті є чимало популярних місць відпочинку, які люблять не лише місцеві, але й туристи зі всієї України. Якщо ви ще не знаєте де провести вікенд – дивіться нашу добірку місць для відпочинку.

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Озеро Кунігунда

Де: Солотвино, Тячівський район

Завдяки своїй підвищеній солоності, озеро Кунігунда використовується в лікувальних цілях. Кожного року в Солотвино приїжджають сотні туристів, аби покращити стан серцево-судинної, нервової та статевої систем. Навколо озера розташовані пансіонати та приватні лікарні, в яких можна оздоровитися кожному, хто сюди приїде.



Озеро Кунігунда в Солотвино

Солоне озеро Кунігунда утворилося у 1902 році внаслідок просідання шахти з видобутку кристалів солі. На відпочинок в Солотвино приїжджають сімейні пари з дітьми, адже вода повністю тримає тіло на поверхні, тож такий відпочинок є досить безпечним. Не бажано, щоб вода потрапляла в очі, оскільки вони будуть дуже пекти.

У Солотвино є безліч баз для відпочинку. Серед різних пансіонатів та готелів можете звернути увагу на такі відпочинкові комплекси:

база відпочинку "Ельдорадо" (є кафе-бар з живою музикою, три басейни);

база відпочинку "Перлина" (є ресторан-тераса, дитяча площадка);

база відпочинку "Дачія" (є басейн, дитяча площадка, японська баня, аквабар, настільний теніс);

база відпочинку "Руслана" база (є ресторан з живою музикою, декілька басейнів, один з яких лікувальними грязями);

база відпочинку "Магніт" (є басейни з підсвіткою, розважальні площадки, соляна кімната, місце для риболовлі);

база відпочинку "Дачія Люкс" (є волейбольна площадка, масажист, клоун-аніматор, два озера і басейн).

Озеро Дідове

Де: с. Дийда, Берегівський район

Озеро Дідове або Дийда розташоване за 5 кілометрів від Берегова. Раніше на цьому місці був кар’єр, а зараз це улюблене місце для відпочинку не лише місцевих мешканців, а й багатьох туристів. Найбільша глибина озера – 16 метрів. Біля озера здаються будинки, кімнати для відпочинку та альтанки. Вхід на територію пляжу в будні дні – 100 гривень, у святкові та вихідні дні – 150 гривень з особи. Діти до 12 років безкоштовно. Працює пляж з 9 до 21 години.



Озеро Дідове

На озері Дідове пропонують покататися на катамарані, на каяку або сапборді. Охочі на території пляжу можуть пограти й у волейбол або у пляжний футбол. На пляжі є велика гірка, дитячі майданчики та бари з їжею та напоями.

"Силоамська купальня", озеро Шаян

Де: с.Шаян, Хустський район

На відстані 15 км від Хусту розташоване озеро з цілющими джерелами Мурамороша. У відпочинково-розважальному комплексі "Силоамська купальня" розташовані 5 двоповерхових котеджів (на 5-7 місць кожен), ресторан (на 90 місць), озер з розважальною зоною, комплекс альтанок з мангалами, дитячий майданчик. На території комплексу є ресторан в якому готують закарпатські страви.

Для відпочивальників, які люблять активний відпочинок тут чекає багато розваг. За домовленістю можна орендувати прокат велосипедів, човнів, катамаранів, відправитися на рафтинг, риболовлю, піти в гори назбирати ягід та грибів, покататися на конях чи ослі.

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База відпочинку "Едем"

Де: Теребовля

У Теребовлі, що на Закарпатті розташована база відпочинку "Едем". Це місце є надзвичайно чудовим для сімейної відпустки, воно підійде і для короткого релаксу, і для тривалої відпустки. На території "Едему" є затишні будиночки для проживання, кафе. Туристи тут мають чудову нагоду поплавати, порибалити та покататися на катамаранах.



База відпочинку "Едем"

В "Едемі" є 10 будиночків для проживання. Три з них – восьмимісні, а решта – пристосовані для груп до 5 осіб. Біля кожного котеджу облаштований окремий мангал і столик з лавочками. Також тут дозволяється розміщення наметів.

На території "Едему" є спеціально відведене та обгороджене місце для розваг найменших відпочивальників. Вода там мілка, тож дитина може в безпечних умовах проводити свій час.

Вхід на територію у будні дні – 60 грн, у вихідні та святкові дні – 80 грн. Кімната на 2-3 осіб в будний день обійдеться у 550-650 гривень, у вихідні та святкові дні – 600-700 грн. Детальніше дивіться за посиланням.

Комплекс "Чорна гора"

Де: урочище Виннички, (4 км від м. Виноградів у напрямку смт. Королево/Теково)

Глибина озера на території комплексу близько 8 метрів. Розташоване воно між скелястими горами. Поряд – багато дерев та річка Тиса. Тому це куточок так часто відвідувачі називають райським.



Територія комплексу "Чорна гора"

На березі озера є чимало альтанок – 26 маленьких, в яких зможе розміститися компанія до 12 осіб), 2 середні – до 20 осіб та одна велика, яка вміщує до 40-50 осіб. Біля кожної дерев’яної альтанки є мангал для самостійного приготування м'ясних та овочевих страв. Також біля озера розташовані лежаки та парасольки.



Відпочинок тут вам точно сподобається

Дозвілля у "Чорній горі" – це не лише традиційні водні забави, а і спуски на байдарках, скелелазіння, екскурсії, водні атракціони. На території комплексу є волейбольний майданчик, дитячий басейн, дитяча гірка та батут. Ціни на номери та розваги дивіться за посиланням.

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Термальні води "Косино"

Де: с.Косонь, Берегівський район

У "Косино" можна покупатися у басейнах із термальними і прісними водами, відпочити у саунах. Відвідувачам запропонують евкаліптову, трав’яну, соляну, угорську, крижану печери.

"Косино" привертає до себе увагу туристів та місцевих не лише цілющими водами, а й цікавими дизайнерськими рішеннями. Тут можна релаксувати у джакузі з вином, пивом, кавою або ж у басейні-фонтані, над яким "звисає" величезний кран-ілюзія.



Відпочинок у "Косино" сподобається дорослим та дітям

Вхід на 3 години дорослим обійдеться у 450 грн, необмежений час перебування – 900 грн. Діти до 150 см можуть перебувати на території комплексу безкоштовно. Більше про ціни читайте за посиланням.

Оріховецьке озеро

Де: село Оріховиця, Ужгородський район

Оріховецьке озеро зустрічає гостей доглянутими берегами, розчищеною територію та поступово наповнюється джерельною водою з гірського потічка. На території пляжу є біотуалети, душові, є розваги для дорослих та дітей та кафе, можливість заночувати у вігвамах.



Оріховецьке озеро

Вхід на територію для дорослих – 80 грн, для дітей до 6 років вхід безкоштовний, діти від 6 до 12 років – 50 грн.

Комплекс "Озеро Vita"

Де: с. Нижній Студений, Міжгірський район

"Озеро Vita" – маленький рай для тих, хто хоче влітку незабутньо відпочити. Комплекс "Озеро Vita" розташований на мальовничих гірських схилах. Якщо ви не є гостем відпочинкового комплексу, то за вхід доведеться заплатити 50 грн.



"Озеро Vita" розташоване на гірських схилах

На території ви можете зіграти більярд, настільний теніс, порибалити, взяти в оренду гірські велосипеди чи покататися на квадроциклах. Більше інформації про послуги та ціни дивіться за посиланням.