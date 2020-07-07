Де поплавати на Закарпатті: добірка відпочинкових зон
Закарпаття – мальовничий регіон нашої країни. Окрім гірських шпилів та лісів на Закарпатті є безліч озер, де можна чудово провести час та відпочити. Якщо хочете насолодитися природою, відновити сили, позасмагати та покупатися – вам сюди.
Україна багата колоритною природою, а для того, аби весело та цікаво провести літню відпустку чи вихідні дні – не обов'язково далеко їхати, повідомляє 24 канал. На Закарпатті є чимало популярних місць відпочинку, які люблять не лише місцеві, але й туристи зі всієї України. Якщо ви ще не знаєте де провести вікенд – дивіться нашу добірку місць для відпочинку.
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Озеро Кунігунда
Завдяки своїй підвищеній солоності, озеро Кунігунда використовується в лікувальних цілях. Кожного року в Солотвино приїжджають сотні туристів, аби покращити стан серцево-судинної, нервової та статевої систем. Навколо озера розташовані пансіонати та приватні лікарні, в яких можна оздоровитися кожному, хто сюди приїде.
Озеро Кунігунда в Солотвино
Солоне озеро Кунігунда утворилося у 1902 році внаслідок просідання шахти з видобутку кристалів солі. На відпочинок в Солотвино приїжджають сімейні пари з дітьми, адже вода повністю тримає тіло на поверхні, тож такий відпочинок є досить безпечним. Не бажано, щоб вода потрапляла в очі, оскільки вони будуть дуже пекти.
У Солотвино є безліч баз для відпочинку. Серед різних пансіонатів та готелів можете звернути увагу на такі відпочинкові комплекси:
- база відпочинку "Ельдорадо" (є кафе-бар з живою музикою, три басейни);
- база відпочинку "Перлина" (є ресторан-тераса, дитяча площадка);
- база відпочинку "Дачія" (є басейн, дитяча площадка, японська баня, аквабар, настільний теніс);
- база відпочинку "Руслана" база (є ресторан з живою музикою, декілька басейнів, один з яких лікувальними грязями);
- база відпочинку "Магніт" (є басейни з підсвіткою, розважальні площадки, соляна кімната, місце для риболовлі);
- база відпочинку "Дачія Люкс" (є волейбольна площадка, масажист, клоун-аніматор, два озера і басейн).
Озеро Дідове
Озеро Дідове або Дийда розташоване за 5 кілометрів від Берегова. Раніше на цьому місці був кар’єр, а зараз це улюблене місце для відпочинку не лише місцевих мешканців, а й багатьох туристів. Найбільша глибина озера – 16 метрів. Біля озера здаються будинки, кімнати для відпочинку та альтанки. Вхід на територію пляжу в будні дні – 100 гривень, у святкові та вихідні дні – 150 гривень з особи. Діти до 12 років безкоштовно. Працює пляж з 9 до 21 години.
Озеро Дідове
На озері Дідове пропонують покататися на катамарані, на каяку або сапборді. Охочі на території пляжу можуть пограти й у волейбол або у пляжний футбол. На пляжі є велика гірка, дитячі майданчики та бари з їжею та напоями.
"Силоамська купальня", озеро Шаян
На відстані 15 км від Хусту розташоване озеро з цілющими джерелами Мурамороша. У відпочинково-розважальному комплексі "Силоамська купальня" розташовані 5 двоповерхових котеджів (на 5-7 місць кожен), ресторан (на 90 місць), озер з розважальною зоною, комплекс альтанок з мангалами, дитячий майданчик. На території комплексу є ресторан в якому готують закарпатські страви.
Для відпочивальників, які люблять активний відпочинок тут чекає багато розваг. За домовленістю можна орендувати прокат велосипедів, човнів, катамаранів, відправитися на рафтинг, риболовлю, піти в гори назбирати ягід та грибів, покататися на конях чи ослі.
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База відпочинку "Едем"
У Теребовлі, що на Закарпатті розташована база відпочинку "Едем". Це місце є надзвичайно чудовим для сімейної відпустки, воно підійде і для короткого релаксу, і для тривалої відпустки. На території "Едему" є затишні будиночки для проживання, кафе. Туристи тут мають чудову нагоду поплавати, порибалити та покататися на катамаранах.
База відпочинку "Едем"
В "Едемі" є 10 будиночків для проживання. Три з них – восьмимісні, а решта – пристосовані для груп до 5 осіб. Біля кожного котеджу облаштований окремий мангал і столик з лавочками. Також тут дозволяється розміщення наметів.
На території "Едему" є спеціально відведене та обгороджене місце для розваг найменших відпочивальників. Вода там мілка, тож дитина може в безпечних умовах проводити свій час.
Вхід на територію у будні дні – 60 грн, у вихідні та святкові дні – 80 грн. Кімната на 2-3 осіб в будний день обійдеться у 550-650 гривень, у вихідні та святкові дні – 600-700 грн. Детальніше дивіться за посиланням.
Комплекс "Чорна гора"
Глибина озера на території комплексу близько 8 метрів. Розташоване воно між скелястими горами. Поряд – багато дерев та річка Тиса. Тому це куточок так часто відвідувачі називають райським.
Територія комплексу "Чорна гора"
На березі озера є чимало альтанок – 26 маленьких, в яких зможе розміститися компанія до 12 осіб), 2 середні – до 20 осіб та одна велика, яка вміщує до 40-50 осіб. Біля кожної дерев’яної альтанки є мангал для самостійного приготування м'ясних та овочевих страв. Також біля озера розташовані лежаки та парасольки.
Відпочинок тут вам точно сподобається
Дозвілля у "Чорній горі" – це не лише традиційні водні забави, а і спуски на байдарках, скелелазіння, екскурсії, водні атракціони. На території комплексу є волейбольний майданчик, дитячий басейн, дитяча гірка та батут. Ціни на номери та розваги дивіться за посиланням.
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Термальні води "Косино"
У "Косино" можна покупатися у басейнах із термальними і прісними водами, відпочити у саунах. Відвідувачам запропонують евкаліптову, трав’яну, соляну, угорську, крижану печери.
"Косино" привертає до себе увагу туристів та місцевих не лише цілющими водами, а й цікавими дизайнерськими рішеннями. Тут можна релаксувати у джакузі з вином, пивом, кавою або ж у басейні-фонтані, над яким "звисає" величезний кран-ілюзія.
Відпочинок у "Косино" сподобається дорослим та дітям
Вхід на 3 години дорослим обійдеться у 450 грн, необмежений час перебування – 900 грн. Діти до 150 см можуть перебувати на території комплексу безкоштовно. Більше про ціни читайте за посиланням.
Оріховецьке озеро
Оріховецьке озеро зустрічає гостей доглянутими берегами, розчищеною територію та поступово наповнюється джерельною водою з гірського потічка. На території пляжу є біотуалети, душові, є розваги для дорослих та дітей та кафе, можливість заночувати у вігвамах.
Оріховецьке озеро
Вхід на територію для дорослих – 80 грн, для дітей до 6 років вхід безкоштовний, діти від 6 до 12 років – 50 грн.
Комплекс "Озеро Vita"
"Озеро Vita" – маленький рай для тих, хто хоче влітку незабутньо відпочити. Комплекс "Озеро Vita" розташований на мальовничих гірських схилах. Якщо ви не є гостем відпочинкового комплексу, то за вхід доведеться заплатити 50 грн.
"Озеро Vita" розташоване на гірських схилах
На території ви можете зіграти більярд, настільний теніс, порибалити, взяти в оренду гірські велосипеди чи покататися на квадроциклах. Більше інформації про послуги та ціни дивіться за посиланням.