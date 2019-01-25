Де погуляти у Харкові: найцікавіші місця, що вражають красою

Харків – сучасне місто, яке вражає своєю красою. Навіть досвідченому туристу буде цікаво гуляти його вулицями, адже місто зачаровує природою, вміло поєднує у собі старовинну архітектуру і новобудови, вабить новими клубами і вишуканими ресторанами. Де погуляти у Харкові та які особливі місця обов'язково треба побачити – читайте далі.

Де погуляти та що побачити у Харкові – список найкращих місць

Чим може вразити мандрівників серце Слобожанщини – Харків? Звичайно, своєю величчю та амбітністю. Він є найбільшим містом Східної України та другим після Києва за чисельністю населення.

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Місцеві жителі пишаються, що Харків колись був столицею радянської України. Проте сьогодні, він приваблює тисячі туристів прагматичністю і одночасно романтичністю. Прогулянки центральними вулицями міста, які переповнені сучасними будівлями, чарівними кафе, ресторанами, унікальними скульптурами та навіть старовинними будинками, надихають на піднесені думки і фантазії.

Харків – неймовірний, і якщо ви досі не були у столиці Слобожанщини – то варто відвідати його вперше, аби потім знову і знову повертатися у це місто краси.

Майдан Свободи

Кожен мандрівник, який приїжджає у Харків, обов'язково має прийти на центральний Майдан Свободи. Він вражає своїми гігантськими розмірами, тому й не дивно, що є одною з найбільших площ не лише в Європі, але й в усьому світі.

На площі розташовані усі найважливіші адміністративні установи міста, а також часто проходять концерти, змагання, ярмарки, акції та фестивалі.



Майдан Свободи у Харкові

Де знайти: Майдан Свободи розташований у Дзержинському районі Харкова. Біля площі є дві станції метро – "Університет" та "Держпром".

Головною візиткою площі є будинок державної промисловості – Держпром. Він був першим хмарочосом України, адже 13 його поверхів височіють на 63 метри, а з урахуванням шпиля-телевежі – 108 метрів. Зараз Держпром – пам'ятка архітектури, що входить до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, символ конструктивізму.



Будівля Держпрому в Харкові

Де знайти: Майдан Свободи, 5/1.

Площа Архітекторів

Площа Архітекторів – сучасна й затишна частина міста, у якій поєднуються архітектура і ландшафтний дизайн. Перлиною площі є оригінальний пам’ятник-фонтан "Закоханим" – скульптура у вигляді тендітних хлопця і дівчини, які тягнуться одне до одного у поцілунку, утворюючи собою арку, та зливаються в поцілунку.



Фонтан "Закоханим"

Також на площі Архітекторів розмістили білі мармурові міні-копії "Семи чудес Харкова". Зокрема тут можна побачити мініатюри Держпрому, Дзеркального струменя, Покровського собору, Благовіщенського собору, Успенського собору, Будинку зі шпилем та пам'ятника Тарасу Шевченку.



Скульптури на Площі Архітекторів

Де знайти: розташована на перетині вулиць Пушкінської та Жон Мироносиць.

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Парк Горького

Гордістю Харкова є центральний міський парк імені Горького, який містяни називають "українським Діснейлендом". Його і справді сміливо можна визнати найсучаснішим та найкращим парком розваг в Україні. Він захоплює не лише дітей, а й дорослих, адже налічує близько 40 різних типів розваг, серед яких – найвище в Україні 55-метрове колесо огляду, американські гірки, які захоплюють дух, башта падіння, автодром, французька карусель, ланцюги, мотузковий парк, будинок страху, десятки кафе і багато іншого.



Колесо огляду в парку Горького

Парк поділений на 5 зон різної тематики: дитяча, середньовічна, екстремальна, французька і ретрозона. По усій території розміщені маленькі металеві скульптури дітей або тварин, що робить парк більш казковим.



Скульптури в парку Горького

Вхід у парк безкоштовний, тому харків'яни часто приходять сюди погуляти та відпочити.



Парк Горького

Де знайти: вулиця Сумська, 81.

Окрім десятків атракціонів, на території парку функціонує Харківська канатна дорога. Вона простягається у повітрі на 1,5 кілометра та сполучає парк Горького і Ботанічний сад. Катаючись нею, можна побачити неймовірні краєвиди Харкова, стародавні райони міста, повністю роздивитися площу Свободи та Держпром.

Канатна дорога працює з вівторка по п'ятницю з 10:00 до 21:45, а в суботу і неділю – з 11:00 до 21:45. Ціна проїзду в одну сторону – 30 грн.



Канатна дорога у Харкові

Де знайти: у парку Горького.

Сад скульптур

У самому центрі Харкова у внутрішньому дворику торгового центру "Платинум Плаза" розмістився Сад скульптур. Тут встановлено десятки оригінальних витворів мистецтва, які не залишать байдужими нікого, хто їх побачив. На невеликій площі під відкритим небом встановлена фігура лежачого хлопчика з фотоапаратом у руках, тріо віолончелістів, Михайла Булгакова та кота Бегемота з "Майстра і Маргарити", сімейство мавп тощо.



Сад скульптур

Де знайти: вулиця Сумська, 72.

Лопанська набережна

Одне з найулюбленіших місць прогулянок харків'ян – Лопанська набережна біля річки Лопань. Тут також є підвісний місток, який називають мостом закоханих. Можна покататися на човні, адже функціонує відкрита човнова станція "Стрілка".

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Лопанська набережна є красивим, квітучим та надзвичайно романтичним місцем у Харкові, який ніколи не оминають мандрівники.



Лопанська набережна

Де знайти: Лопанський провулок 2/2.

"Фельдман Екопарк"

На виїзді з Харкова у селі Лісне розмістився унікальний ланшафтний парк, який став чудовим місцем сімейного відпочинку. У ньому є зоопарк, який налічує близько 2000 тварин – павичі, камерунські кози, осли, верблюди, поні, тигри, мавпи, кенгуру, носухи, єноти, змії тощо. Відпочинок у "Фельдман-екопарку" є справжньою насолодою для дітей та дорослих. Тут вони можуть поспілкуватися, погладити і погодувати тваринок.



"Фельдман-екопарк"

В екопарку є чимало інших розваг – гуртки для дітей, канатне містечко, батути, прогулянки на поні, атракціони. Тут часто відбуваються фестивалі та свята, а восени проходить Бал хризантем, з яких створюють різнокольорові скульптури.



Скульптури з хризантем у "Фельдман-екопарку"

Вхід у парк безкоштовний для всіх, а працює він з понеділка по п'ятницю з 10 до 16 години, а в суботу і неділю – з 10 до 17 години.

Де знайти: вулиця Київське шосе, 12, с. Лісне, Харківська область.

Стадіон "Металіст"

Для справжніх любителів футболу у Харкові теж знайдеться багато цікавого. У місті споруджений унікальний стадіон "Металіст", який з висоти пташиного польоту нагадує гігантського павука. На ньому проходять не лише футбольні матчі, а й різні концерти. Стадіон був домашньою ареною клубу "Металіст", який був розформований у 2016 році. Останній рік на ньому домашні матчі проводив ФК "Шахтар".



Стадіон "Металіст" у Харкові

Де знайти: вулиця Плеханівська, 65.

Ринок Барабашово

Справжній рай для шопоголіка – харківський ринок Барабашово. Він найбільший не лише в Україні, а й у всій Східній Європі, а його площа сягає 75 гектарів. На ринок з'їжджаються покупці з цілої області та сусідніх регіонів. На ринку функціонує близько 20 тисяч торгових місць, тому тут без перебільшення придбати можна все.



Ринок Барабашово

Де знайти: між центром Харкова і найбільшим житловим масивом – Салтівкою.

Pесторани Харкова

Одним з найвишуканіших закладів Харкова сміливо можна назвати клуб-ресторан Panorama Lounge. Це єдиний заклад з панорамним краєвидом, що розташований у центрі міста на даху нового бізнес-центру. Гостям закладу пропонують різноманітну кухню, в тому числі європейську, італійську та японську, а також найширше коктейльне меню в Харкові. Вдень він працює як ресторан, а в нічний час перевтілюється на клуб, де проходять найгучніші вечірки.



Ресторан Panorama Lounge у Харкові

У Panorama Lounge часто виступають відомі українські зірки, колективи з живою музикою, а на вихідних організовують стилізовані вечірки та розважальні шоу.

Де знайти: Костюринський провулок, 2, ТРЦ Palladium.

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Ще один цікавий та неординарний ресторан у Харкові – "Пушка". Його інтер'єр виконаний у стилі Середньовіччя: дерев'яні балки, ковані підсвічники, різнокольорові вітражі, обладунки та зброя, що нагадують про часи лицарських турнірів. Заклад розміщується на трьох поверхах, має затишний внутрішній дворик та власний винний льох.



Ресторан "Пушка" у Харкові

Кухня харківського ресторану "Пушка" пропонує відвідувачам страви різних культур, а ще хліб власної випічки та фірмові десерти. Харків'яни та туристи часто приходять сюди поснідати, на ланч чи романтичну вечерю, адже ресторан добре підходить для ділових зустрічей, товариських посиденьок і банкетів.

Де знайти: вулиця Пушкінська, 31.

Фото: Livejournal, Maxim Serbulov, Mykharkov.info, з офіційних джерел.