Сьогодні, 31 травня, столиця святкує день народження. Славетному Києву виповнюється 1538 років. До привітань долучився міський голова Віталій Кличко та знаменитий голлівудський актор, зірка "Термінатора" Арнольд Шварценеггер.

Мер Києва Віталій Кличко привітав киян з Днем міста. Він опублікував на особистому ютуб-каналі оригінальне відео, що було відзнято спеціально до свята.

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Кличко та Шварценеггер привітали з Днем Києва

На ролику видно мальовничі краєвиди столиці України – парки, мости, мурали. Також показано і звичайних мешканців, які наспівують відому пісню "Як тебе не любити, Києве мій!". У тривожний для всього світу час таке привітання розчулює та викликає мурашки по шкірі. Адже, незважаючи на всі негаразди, усі люблять рідне місто, кожен його куточок, кожну вуличку.

Та особливим шармом привітання став момент, який можна побачити наприкінці. Видно, як Віталій Кличко завдяки відеозв'язку вчить словам пісні відомого американського актора Арнольда Шварценеггера.

Це відео про любов. Любов кожного киянина до свого рідного міста. Адже кожного з нас з Києвом пов'язує щось своє, особливе,

– підписав ролик Кличко.

Як Кличко та Шварценеггер привітали киян піснею: дивіться відео онлайн