День молоді 2019: програма святкових заходів у Києві та інших містах України
День молоді в Україні щорічно святкуємо в останню неділю червня, цьогоріч воно припало на 30 червня. У цей день традиційно проходить безліч заходів, концертів, виставок та ярмарків. Ми зібрали для вас лише найцікавіші події.
Як і коли найбільші міста України святкуватимуть День молоді, куди піти та на що подивитися, – далі у матеріалі LifeStyle 24.
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Програма заходів на День молоді
Київ
У Києві на День на молоді безліч заходів: від розважальних до спортивних. Основне святкування на Хрещатику відбудеться завчасно – 23 червня.
Київський ультрамарафон Kyiv Ultramarathon
Дата: 29 червня
Коли: 20:00
Де: Труханів острів
Ціна: від 350 гривень
Ультрамарафон почнеться 29 червня на Трухановому острові та триватиме до 30 червня. Учасникам запропонують три дистанції: 25, 50 та 100 кілометрів.
ВДНГ
Де: Проспект Академіка Глушкова, 1
Ціна: Вхід вільний
На ВДНГ у День молоді ніколи не буває нудно. Цього року там пройде безліч концертів, організатори встановили танцювальний майданчик, ВВQ-зони, до вашої уваги цікаві кінопокази та стендапи. Також на Території ВДНГ буде розташований фото-простір під назвою "Пікнік Сад", де можна буде взяти в оренду кошик з ласощами.
Фестиваль "Пікнік на співочому"
Дата: 28-30 червня
Де: вулиця Лаврська, 33
Ціна: Вхід вільний
Організатори фестивалю прагнуть здивувати своїх гостей смачними стравами на грилі та мангалі, пропонуючи великий вибір традиційних страв з усього світу, а також авторські напої.
У Києві пройде фестиваль "Пікнік на співочому"
Усе відбуватиметься під живу музику – обіцяють кавер-бенди та зіркових гостей. Окрім того, безліч майстер-класів, а для відпочинку дітей організують дитячу зону.
Екскурсія "Секретний Київ"
Де: Перехрестя вулиці Тарасової і провулка Михайлівського (біля дерева, що росте з паркану)
Ціна: 100 гривень
Мета екскурсії – показати маловідомі та нетуристичні закутки Києва та розкрити таємниці столичних двориків.
Circus Night Market - Кураж Базар
Де: проспект Академіка Глушкова 1
Дата: 28-30 червня
Ціна: 300 гривень
Організатори Кураж Базару покликали десятки артистів циркового жанру: жонглерів, фокусників, клоунів та гімнастів. Обіцяють обійтися без тварин на шоу.
Львів
LEOPOLIS JAZZ FEST 2019
Де: вулиця Болгарська 4, Площа Ринок 45, вулиця Миколи Коперника,
Ціна: від 500 гривень.
У Львові пройде літній фестиваль Jazz Fest. Цього року він припадає не лише на День конституції, а й на День молоді. 30 червня у Львові традиційно працюватиме три сцени, на яких виступатимуть джаз-бенди та виконавці з США, Великої Британії, Турції, Угорщини та України.
Фестиваль джазової музики "Leopolis Jazz Fest"
Щороку в рамках фестивалю у Львові відбувається вручення Міжнародної музичної премії "Leopolis Jazz Music Awards" ім. Едді Рознера.
Театральна п'єса "Емігранти"
Де: вулиця Лесі Українки, 1
Ціна: 100 гривень
П'єса "Емігранти" є однією із найвідоміших п'єс польського театру. Автор п'єси Славомир Мрожек піднімає теми свободи, сімейних установ та людських страхів, які передаються через двох чоловіків-емігрантів, які, через обставини, проживають разом у тісній комірчині під сходами. На сцені глядача чекатимуть відверті розмови та конфлікти.
Дніпро
Програма Дніпра на День молоді, на відміну від інших багатьох міст, вже давно розписана. Святкуватимуть з розмахом – "Організаційно-політична служба" витратить 949 тисяч гривень на організацію святкової програми.
Де: вул. Лесі Українки, 1
Дата: 29 червня
Ціна: вхід вільний
Cвято проводитимуть на Фестивальному причалі, де відбудеться "Битва фарб". Окрім того, у межах Дня молоді відбудуться 45-ти хвилинні виступи зірки TAYANNA та гурту "А-Фронт".
Поїздка на водоспад "Поріг ревучий"
Де: Князя Володимира Великого, 13
Дата: 30 червня
Ціна: 450/460 гривень
Організатори поїздки обіцяють познайомити з Дніпровським водоспадом, довжиною у 14 метрів. Він розташований посеред степів та скель серед гранітного кар'єру. Під час поїздки можна буде побачити не лише єдиний водоспад у області, а й відвідати "природні джакузі".
Canoe Weekend 2019
Коли: 28 – 30 червня
Ціна за три дні: 2200 гривень
Це не лише триденний заплив на байдарках по річці, а проект з тематикою хіпі, у межах якого дві ночі на березі річки у лісі, музика, танці та нові знайомства.
Одеса
На День молоді в Одесі відбудеться безліч концертів, вистав та ярмарок.
Фестиваль молоді
Коли: 30 червня
Де: вулиця Дерибасівська
Ціна: вхід вільний
Організатори обіцяють розважити одеситів та гостей міста спортивними, культурними та мистецькими заходами на центральній вулиці міста.
Виставка собак
Коли: 10:00-19:00
Де: Парк Т.Г. Шевченка
Ціна: вхід вільний
Також у цей день відбудеться виставка собак усіх порід ККУ WKU Рангу САС "Кубок півдня України-2019". У програмі запланований парад та нагородження чемпіонів, експертиза собак в рингах, конкурси та призи, показові виступи.
Сорочинський Ярмарок
Коли: 12:00 – 22:00
Де: Приморський бульвар, площа біля пам'ятника Дюку де Рішельє
Найбільший та найвідоміший виставковий ярмарок в Україні цього року проходитиме з 26 червня по 30 червня включно. Впродовж усіх днів гостей не лише частуватимуть, а й розважатимуть культурною програмою.
Харків
У Харкові програму святкувань на День молоді поки що не оголосили, проте все одно у цей день у центрі Харкова відбудеться чимало культурних подій.
Недільний Концерт Органної музики для дітей та батьків
Де: вул. Римарська, 21
Дата: 30 чеврня
Початок: 14:00
У супроводі Станіслава Калініна звучатимуть шедеври популярної органної музики.
Кінопоказ "Ігрища престолів"
Де: вул. Полтавський шлях, 6
Коли: з 26 червня по 8 липня
Ціна: 55-65 гривень
"Ігрища престолів" – комедійна пародія на культовий серіал "Гра престолів". У комедії задіяно безліч голлівудських зірок.
Комедійна пародія "Ігрища престолів"
Виставка Євгена Коров'янко
Де: Совнаркомівська 11
Дата: 6-30 червня
Коли: 10:00-17:40
Ціна: 5-10 гривень
Експозиція присвячена 80-ти річчю харківського художника Євгена Коров'янко. На виставці ви знайдете не лише старі роботи художника із серії "Подорож Україною", а також і ті, що будуть показані місту вперше.