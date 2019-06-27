День молоді 2019: програма святкових заходів у Києві та інших містах України

День молоді в Україні щорічно святкуємо в останню неділю червня, цьогоріч воно припало на 30 червня. У цей день традиційно проходить безліч заходів, концертів, виставок та ярмарків. Ми зібрали для вас лише найцікавіші події.

Як і коли найбільші міста України святкуватимуть День молоді, куди піти та на що подивитися, – далі у матеріалі LifeStyle 24.

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Програма заходів на День молоді

Київ

У Києві на День на молоді безліч заходів: від розважальних до спортивних. Основне святкування на Хрещатику відбудеться завчасно – 23 червня.

Київський ультрамарафон Kyiv Ultramarathon

Дата: 29 червня

Коли: 20:00

Де: Труханів острів

Ціна: від 350 гривень

Ультрамарафон почнеться 29 червня на Трухановому острові та триватиме до 30 червня. Учасникам запропонують три дистанції: 25, 50 та 100 кілометрів.



Київський ультрамарафон

ВДНГ

Де: Проспект Академіка Глушкова, 1

Ціна: Вхід вільний

На ВДНГ у День молоді ніколи не буває нудно. Цього року там пройде безліч концертів, організатори встановили танцювальний майданчик, ВВQ-зони, до вашої уваги цікаві кінопокази та стендапи. Також на Території ВДНГ буде розташований фото-простір під назвою "Пікнік Сад", де можна буде взяти в оренду кошик з ласощами.

Фестиваль "Пікнік на співочому"

Дата: 28-30 червня

Де: вулиця Лаврська, 33

Ціна: Вхід вільний

Організатори фестивалю прагнуть здивувати своїх гостей смачними стравами на грилі та мангалі, пропонуючи великий вибір традиційних страв з усього світу, а також авторські напої.



У Києві пройде фестиваль "Пікнік на співочому"

Усе відбуватиметься під живу музику – обіцяють кавер-бенди та зіркових гостей. Окрім того, безліч майстер-класів, а для відпочинку дітей організують дитячу зону.

Екскурсія "Секретний Київ"

Де: Перехрестя вулиці Тарасової і провулка Михайлівського (біля дерева, що росте з паркану)

Ціна: 100 гривень

Мета екскурсії – показати маловідомі та нетуристичні закутки Києва та розкрити таємниці столичних двориків.



Екскурсія "Секретний Київ"

Circus Night Market - Кураж Базар

Де: проспект Академіка Глушкова 1

Дата: 28-30 червня

Ціна: 300 гривень

Організатори Кураж Базару покликали десятки артистів циркового жанру: жонглерів, фокусників, клоунів та гімнастів. Обіцяють обійтися без тварин на шоу.



Фестиваль "Кураж Базар"

Львів

LEOPOLIS JAZZ FEST 2019

Де: вулиця Болгарська 4, Площа Ринок 45, вулиця Миколи Коперника,

Ціна: від 500 гривень.

У Львові пройде літній фестиваль Jazz Fest. Цього року він припадає не лише на День конституції, а й на День молоді. 30 червня у Львові традиційно працюватиме три сцени, на яких виступатимуть джаз-бенди та виконавці з США, Великої Британії, Турції, Угорщини та України.



Фестиваль джазової музики "Leopolis Jazz Fest"

Щороку в рамках фестивалю у Львові відбувається вручення Міжнародної музичної премії "Leopolis Jazz Music Awards" ім. Едді Рознера.

Театральна п'єса "Емігранти"

Де: вулиця Лесі Українки, 1

Ціна: 100 гривень

П'єса "Емігранти" є однією із найвідоміших п'єс польського театру. Автор п'єси Славомир Мрожек піднімає теми свободи, сімейних установ та людських страхів, які передаються через двох чоловіків-емігрантів, які, через обставини, проживають разом у тісній комірчині під сходами. На сцені глядача чекатимуть відверті розмови та конфлікти.



П'єса "Емігранти"

Дніпро

Програма Дніпра на День молоді, на відміну від інших багатьох міст, вже давно розписана. Святкуватимуть з розмахом – "Організаційно-політична служба" витратить 949 тисяч гривень на організацію святкової програми.

Де: вул. Лесі Українки, 1

Дата: 29 червня

Ціна: вхід вільний

Cвято проводитимуть на Фестивальному причалі, де відбудеться "Битва фарб". Окрім того, у межах Дня молоді відбудуться 45-ти хвилинні виступи зірки TAYANNA та гурту "А-Фронт".



Виступ співачки TAYANNA

Поїздка на водоспад "Поріг ревучий"

Де: Князя Володимира Великого, 13

Дата: 30 червня

Ціна: 450/460 гривень

Організатори поїздки обіцяють познайомити з Дніпровським водоспадом, довжиною у 14 метрів. Він розташований посеред степів та скель серед гранітного кар'єру. Під час поїздки можна буде побачити не лише єдиний водоспад у області, а й відвідати "природні джакузі".



Водоспад "Поріг ревучий"

Canoe Weekend 2019

Коли: 28 – 30 червня

Ціна за три дні: 2200 гривень

Це не лише триденний заплив на байдарках по річці, а проект з тематикою хіпі, у межах якого дві ночі на березі річки у лісі, музика, танці та нові знайомства.



Фестиваль Canoe Weekend 2019

Одеса

На День молоді в Одесі відбудеться безліч концертів, вистав та ярмарок.

Фестиваль молоді

Коли: 30 червня

Де: вулиця Дерибасівська

Ціна: вхід вільний

Організатори обіцяють розважити одеситів та гостей міста спортивними, культурними та мистецькими заходами на центральній вулиці міста.



Фестиваль молоді в Одесі

Виставка собак

Коли: 10:00-19:00

Де: Парк Т.Г. Шевченка

Ціна: вхід вільний

Також у цей день відбудеться виставка собак усіх порід ККУ WKU Рангу САС "Кубок півдня України-2019". У програмі запланований парад та нагородження чемпіонів, експертиза собак в рингах, конкурси та призи, показові виступи.



Виставка собак в Одесі

Сорочинський Ярмарок

Коли: 12:00 – 22:00

Де: Приморський бульвар, площа біля пам'ятника Дюку де Рішельє

Найбільший та найвідоміший виставковий ярмарок в Україні цього року проходитиме з 26 червня по 30 червня включно. Впродовж усіх днів гостей не лише частуватимуть, а й розважатимуть культурною програмою.



Сорочинський Ярмарок в Одесі

Харків

У Харкові програму святкувань на День молоді поки що не оголосили, проте все одно у цей день у центрі Харкова відбудеться чимало культурних подій.

Недільний Концерт Органної музики для дітей та батьків

Де: вул. Римарська, 21

Дата: 30 чеврня

Початок: 14:00

У супроводі Станіслава Калініна звучатимуть шедеври популярної органної музики.



Концерт органної музики

Кінопоказ "Ігрища престолів"

Де: вул. Полтавський шлях, 6

Коли: з 26 червня по 8 липня

Ціна: 55-65 гривень

"Ігрища престолів" – комедійна пародія на культовий серіал "Гра престолів". У комедії задіяно безліч голлівудських зірок.



Комедійна пародія "Ігрища престолів"

Виставка Євгена Коров'янко

Де: Совнаркомівська 11

Дата: 6-30 червня

Коли: 10:00-17:40

Ціна: 5-10 гривень

Експозиція присвячена 80-ти річчю харківського художника Євгена Коров'янко. На виставці ви знайдете не лише старі роботи художника із серії "Подорож Україною", а також і ті, що будуть показані місту вперше.



Картина із серії Євгена Коров'янко