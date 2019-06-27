День молоді 2019: програма святкових заходів у Києві та інших містах України

668 Читать новость на русском
День молоді 2019 Київ та міста України - програма заходів свята
День молоді / Reuters

День молоді в Україні щорічно святкуємо в останню неділю червня, цьогоріч воно припало на 30 червня. У цей день традиційно проходить безліч заходів, концертів, виставок та ярмарків. Ми зібрали для вас лише найцікавіші події.

Як і коли найбільші міста України святкуватимуть День молоді, куди піти та на що подивитися, – далі у матеріалі LifeStyle 24.

Читайте також: Коли День молоді в Україні: історія свята та традиції

Програма заходів на День молоді

Київ

У Києві на День на молоді безліч заходів: від розважальних до спортивних. Основне святкування на Хрещатику відбудеться завчасно – 23 червня.

Київський ультрамарафон Kyiv Ultramarathon

Дата: 29 червня
Коли: 20:00
Де: Труханів острів
Ціна: від 350 гривень

Ультрамарафон почнеться 29 червня на Трухановому острові та триватиме до 30 червня. Учасникам запропонують три дистанції: 25, 50 та 100 кілометрів.

Київський ультрамарафон
Київський ультрамарафон

ВДНГ

Де: Проспект Академіка Глушкова, 1
Ціна: Вхід вільний

На ВДНГ у День молоді ніколи не буває нудно. Цього року там пройде безліч концертів, організатори встановили танцювальний майданчик, ВВQ-зони, до вашої уваги цікаві кінопокази та стендапи. Також на Території ВДНГ буде розташований фото-простір під назвою "Пікнік Сад", де можна буде взяти в оренду кошик з ласощами.

Фестиваль "Пікнік на співочому"

Дата: 28-30 червня
Де: вулиця Лаврська, 33
Ціна: Вхід вільний

Організатори фестивалю прагнуть здивувати своїх гостей смачними стравами на грилі та мангалі, пропонуючи великий вибір традиційних страв з усього світу, а також авторські напої.

У Києві пройде фестиваль
У Києві пройде фестиваль "Пікнік на співочому"

Усе відбуватиметься під живу музику – обіцяють кавер-бенди та зіркових гостей. Окрім того, безліч майстер-класів, а для відпочинку дітей організують дитячу зону.

Екскурсія "Секретний Київ"

Де: Перехрестя вулиці Тарасової і провулка Михайлівського (біля дерева, що росте з паркану)
Ціна: 100 гривень

Мета екскурсії – показати маловідомі та нетуристичні закутки Києва та розкрити таємниці столичних двориків.

Екскурсія
Екскурсія "Секретний Київ"

Circus Night Market - Кураж Базар

Де: проспект Академіка Глушкова 1
Дата: 28-30 червня
Ціна: 300 гривень

Організатори Кураж Базару покликали десятки артистів циркового жанру: жонглерів, фокусників, клоунів та гімнастів. Обіцяють обійтися без тварин на шоу.

Фестиваль
Фестиваль "Кураж Базар"

Львів

LEOPOLIS JAZZ FEST 2019

Де: вулиця Болгарська 4, Площа Ринок 45, вулиця Миколи Коперника,
Ціна: від 500 гривень.

У Львові пройде літній фестиваль Jazz Fest. Цього року він припадає не лише на День конституції, а й на День молоді. 30 червня у Львові традиційно працюватиме три сцени, на яких виступатимуть джаз-бенди та виконавці з США, Великої Британії, Турції, Угорщини та України.

Фестиваль джазової музики  
Фестиваль джазової музики "Leopolis Jazz Fest"

Щороку в рамках фестивалю у Львові відбувається вручення Міжнародної музичної премії "Leopolis Jazz Music Awards" ім. Едді Рознера.

Театральна п'єса "Емігранти"

Де: вулиця Лесі Українки, 1
Ціна: 100 гривень

П'єса "Емігранти" є однією із найвідоміших п'єс польського театру. Автор п'єси Славомир Мрожек піднімає теми свободи, сімейних установ та людських страхів, які передаються через двох чоловіків-емігрантів, які, через обставини, проживають разом у тісній комірчині під сходами. На сцені глядача чекатимуть відверті розмови та конфлікти.

П'єса
П'єса "Емігранти"

Дніпро

Програма Дніпра на День молоді, на відміну від інших багатьох міст, вже давно розписана. Святкуватимуть з розмахом – "Організаційно-політична служба" витратить 949 тисяч гривень на організацію святкової програми.

Де: вул. Лесі Українки, 1
Дата: 29 червня
Ціна: вхід вільний

Cвято проводитимуть на Фестивальному причалі, де відбудеться "Битва фарб". Окрім того, у межах Дня молоді відбудуться 45-ти хвилинні виступи зірки TAYANNA та гурту "А-Фронт".

Виступ співачки TAYANNA
Виступ співачки TAYANNA

Поїздка на водоспад "Поріг ревучий"

Де: Князя Володимира Великого, 13
Дата: 30 червня
Ціна: 450/460 гривень

Організатори поїздки обіцяють познайомити з Дніпровським водоспадом, довжиною у 14 метрів. Він розташований посеред степів та скель серед гранітного кар'єру. Під час поїздки можна буде побачити не лише єдиний водоспад у області, а й відвідати "природні джакузі".

Водоспад
Водоспад "Поріг ревучий"

Canoe Weekend 2019

Коли: 28 – 30 червня
Ціна за три дні: 2200 гривень

Це не лише триденний заплив на байдарках по річці, а проект з тематикою хіпі, у межах якого дві ночі на березі річки у лісі, музика, танці та нові знайомства.

Фестиваль Canoe Weekend 2019
Фестиваль Canoe Weekend 2019

Одеса

На День молоді в Одесі відбудеться безліч концертів, вистав та ярмарок.

Фестиваль молоді

Коли: 30 червня
Де: вулиця Дерибасівська
Ціна: вхід вільний

Організатори обіцяють розважити одеситів та гостей міста спортивними, культурними та мистецькими заходами на центральній вулиці міста.

Фестиваль молоді в Одесі
Фестиваль молоді в Одесі 

Виставка собак

Коли: 10:00-19:00
Де: Парк Т.Г. Шевченка
Ціна: вхід вільний

Також у цей день відбудеться виставка собак усіх порід ККУ WKU Рангу САС "Кубок півдня України-2019". У програмі запланований парад та нагородження чемпіонів, експертиза собак в рингах, конкурси та призи, показові виступи.

Виставка собак в Одесі
Виставка собак в Одесі

Сорочинський Ярмарок

Коли: 12:00 – 22:00
Де: Приморський бульвар, площа біля пам'ятника Дюку де Рішельє

Найбільший та найвідоміший виставковий ярмарок в Україні цього року проходитиме з 26 червня по 30 червня включно. Впродовж усіх днів гостей не лише частуватимуть, а й розважатимуть культурною програмою.

Сорочинський Ярмарок в Одесі
Сорочинський Ярмарок в Одесі

Харків

У Харкові програму святкувань на День молоді поки що не оголосили, проте все одно у цей день у центрі Харкова відбудеться чимало культурних подій.

Недільний Концерт Органної музики для дітей та батьків

Де: вул. Римарська, 21
Дата: 30 чеврня
Початок: 14:00

У супроводі Станіслава Калініна звучатимуть шедеври популярної органної музики.

Концерт органної музики
Концерт органної музики

Кінопоказ "Ігрища престолів"

Де: вул. Полтавський шлях, 6
Коли: з 26 червня по 8 липня
Ціна: 55-65 гривень

"Ігрища престолів" – комедійна пародія на культовий серіал "Гра престолів". У комедії задіяно безліч голлівудських зірок.

Комедійна пародія
Комедійна пародія "Ігрища престолів"

Виставка Євгена Коров'янко

Де: Совнаркомівська 11
Дата: 6-30 червня
Коли: 10:00-17:40
Ціна: 5-10 гривень

Експозиція присвячена 80-ти річчю харківського художника Євгена Коров'янко. На виставці ви знайдете не лише старі роботи художника із серії "Подорож Україною", а також і ті, що будуть показані місту вперше.

Картина із серії Євгена Коров'янко
Картина із серії Євгена Коров'янко

blog_ava
Кого українці бачать наступним прем'єр-міністром: опитування
сьогодні
3933
Теги: Новини Києва LifeStyle Традиції Фестивалі Новини Львова Новини Одеси Новини Дніпра Новини Харкова
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки
сьогодні 16:00 Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки
569
В лавандових полях Провансу: чим запам'ятався показ Jacquemus – фото
сьогодні 14:35 В лавандових полях Провансу: чим запам'ятався показ Jacquemus – фото
67
Програма Leopolis Jazz Fest 2019
26 червня 20:15 Програма Leopolis Jazz Fest 2019
517
Аліна Гросу змінила 4 сукні в день свого весілля: неймовірні деталі і фото
26 червня 15:29 Аліна Гросу змінила 4 сукні в день свого весілля: неймовірні деталі і фото
7348
Майкл Джексон: як змінилася репутація співака через десятиліття після його смерті
25 червня 19:02 Майкл Джексон: як змінилася репутація співака через десятиліття після його смерті
1164
Новини
Більше новин
Залиште відгук