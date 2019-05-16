Про що говорить вишиванка: орнаменти та їхні значення в інфографіці
У День вишиванки в Україні, коли люди гуляють в національному одязі, вулиці нагадують яскравий калейдоскоп. Українські вишиті сорочки вражають красою і багатством. Однак не всі знають, що малюнки на вишиванках мають глибокий символізм.
У День вишиванки ви вдягнули українську сорочку, але не знаєте, що означають візерунки на ній? LifeStyle 24 підготував інфографіку зі значеннями всіх символів. Кожен стібочок, зірочка чи квіточка – щось означають. Українці вірили, що вишиванка є оберегом від усього лихого, що може статися в людському житті, і намагалися закодувати в орнаменті щастя, долю, життя та волю.
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Візерунків для вишиванок є безліч, зважаючи на те, що кожен регіон мав свої оболивості в оздобленні сорочок. Ми зібрали найпопулярніші орнаменти українських вишиванок.
Українські вишиванки: орнаменти і що вони означають
Квадтрат на вишиванці
Основні значення: благополуччя, мир, достаток; земне поле.
Квадрат символізує досконалість, гармонію, порядок. В українській традиції є одним із символів землі. Духовно квадрат символізує Матерію, а коло – символ досконалості. Тобто, квадрат протилежний до кола. Квадрат – знак особливого числа 4, яке українці розуміли як символ першоелементів. Це чотири точки земної кулі: сторони світу; пори року; життєві цикли; частини доби.
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Ромб на вишиванці
Основні значення: союз сонця і землі, плодючість.
Ромб пов`язують із плодючістю людини і землі. Він складається із двох трикутників, які символізують чоловіче і жіноче начало. Ромб із крапкою посередині означає засіяне поле, яке для наших предків дорівнювало добробуту і достатку. Ромбоподібні узори вишивали на весільних рушниках та на весільному одязі молодої. Одяг із вишитими ромбами молода жінка, завагітнівши, мала носити аж до народження дитини.
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Коло на вишиванці
Основні значення: символ сонця, божественна енергія, безперервність буття і вічність.
Коло – як символ сонця походить ще з язичницької релігії, де означає божественну, життєдайну енергію. Це також безперервність буття і вічність. Коло як сонце із променями, що виходять на зовні, дарує силу та енергію. Водночас промені, обернуті всередину – навпаки забирають енергію, таке коло може символізувати пустоту.
Рослинні мотиви на вишиванці
Основні значення: чистота, процвітання роду та життя.
Рослини найчастіше вишивають на Чернігівщині. Далі розповідаємо про найпоширеніші рослинні мотиви в українських вишиванках.
Квіти на вишитій сорочці означають віддзеркалення чистоти, процвітання роду та життя.
Гілки дуба вишивали на чоловічих сорочках як прообраз Перуна – бога блискавки і грому.
Виноград означає сімейне щастя
Квіти маку допомагали захиститися від злого ока.
Найпоширеніші візерунки українських вишиванок
Дерево життя на вишиванці
Основні значення: краса, молодість, оновлення душі і тіла; безсмертя, відродження після смерті, родючість.
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Дерево життя означає модель світобудови з трьома складовими: підземне царство, земний світ і небесне царство. Дерево зображає корінням – минуле, стовбуром – сучасне, кроною – майбутнє. У ньому водночас закладено істину єднання трьох світів та образ роду, продовження життя.
Серце на вишиванці
Основні значення: символ переважно на весільних сукнях для щасливого сімейного життя.
Серце вишивали на весільних сукнях, щоб сімейне життя було щасливими.
Зорі на вишиванці
Основні значення: оберіг від зла і негативу, захищає від хвороб і безсилля.
Візерунки зірок, складені в форму Алатир – це орнамент, який символізує зв'язок людини з космосом. А сам алатир – оберіг від зла і негативу, захищає від хвороб і безсилля.
Шеврони на вишиванці
Основні значення: жіноча і чоловіча сутність, дух і матерія.
Шеврони – це подібні до трикутника фігури, однак вони не мають основи (незамкнуті). Ті з них, які обернуті вершиною вниз, означають жіночу, або матеріальну сутність, лоно; вершиною вгору – чоловічу, духовну сутність. Шеврон із точкою перетину ліній вгорі вважається одним із найдавніших орнаментальних знаків, що зустрічався ще у малюнках палеоліту і означав гору або землю. Давні зразки вишитих рушників із символами шевронів були знайдені зокрема на Чернігівщині.
Хвилясті лінії на вишиванці
Основні значення: вода, дощ, плинність часу та еволюція Всесвіту.
Хвилясті лінії, сигми, зигзаги пов'язують із водою. Малюнок вертикально розташованих паралельних зигзагів позначав дощ, що падає зверху, а горизонтальні зигзагоподібні або прямі лінії могли символізувати небесну вологу. Фігура спіралі також означала плинність часу та циклічний рух сонячного диска.
Хрест на вишиванці
Основні значення: оберіг від злих духів.
Хрест є одним із найпоширеніших знаків у світовій культурі загалом. Він символізує ідею центричності, а не розмежування простору, на відміну від квадрата і кола. Прямий хрест – символ Творця, Сонця чоловічого начала; косий хрест – жіноче начало, Місяць.
Сварга на вишиванці
Основні значення: символ сонячного культу, домашнього вогнища, родинного щастя.
Цей візерунок (сварга) відомий під назвою свастика – це той самий хрест, але у русі. Наші предки вірили в його магічну силу. В давніх українців він асоціювався із силою домашнього вогнища, родинним щастям. Сварга – давній, енергетично дуже сильний знак.
Повна рожа, або восьмипроменева зірка на вишиванці
Основні значення: поєднання жіночого і чоловічого начал, що дає життя усьому.
Восьмипроменева зірка фігура складається із прямого і косого хрестів і означає об'єднання чоловічого і жіночого начал. Цей символ часто називають Зіркою Богородиці і вишивають на іконах Діви Марії.
Кривий танець, або безконечник на вишиванці
Основні значення: життєвий шлях, символ вічного бутя, сили та життєвої енергії.
Безконечник використовували на території України ще 20 тисяч років тому. Більш м'які вигини цього візерунка асоціюють з водою, гармонійним плином життя. Він утворює "вічний" безконечний орнамент, який снується, наче нитка долі, але завжди повертається до першоджерела. Він зображає життєвий шлях і водночас є символом вічного буття. Безконечником найчастіше прикрашали чоловічі сорочки, символізуючи на них силу і життєву енергію.
Особливу увагу під час вибору вишитого вбрання потрібно приділити й кольорам. Білий, звісно, символізує чистоту та цноту, червоний є ознакою життєвої сили, зелений – природи та життя, синій – води та неба.