Для головної ялинки України готують особливі прикраси, вартістю майже 3 мільйони гривень

У Києві розпочнуть підготовку до новорічних свят. Вже 5 грудня відбудеться монтування головної ялинки, яку, за традицією, встановлять на Софійській площі. Дизайнери підібрали для атрибута Нового року особливі прикраси, які зможуть приголомшити навіть не любителів цих свят.

Перші деталі новорічного декору Києва відкрив засновник проєкту Folk Ukraine Ігор Добруцький. За його словами, висота головної новорічної ялинки країни буде становити 30 метрів, відтак бригадам доведеться працювати в три або чотири зміни, щоб встигнути її встановити. Планується, що всі роботи завершаться 12 грудня, а на День Миколая пройде урочисте відкриття ялинки.

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Як і в 2019-му, дерево зберуть з гілок сосни та ялиці, яку привезуть до Києва з Вінницької та Житомирської областей. А от щодо декору, то він зможе вразити всіх українців та гостей держави. Головна тема прикрас – старовинне козацьке містечко Опішне, що у Полтавській області. Його називають гончарною столицею України, відтак на ялинці виднітимуться ялинкові іграшки у формах цієї особливої кераміки. Зокрема, можна буде побачити жбани, кашники, макітри, глечики, "гарбузи" для води, барильця та зозулиці, іграшки-свистульки у формі коня, вершника, півня, баранчика, козла, оленя.

Цього року у нас дві тематики — ми продовжуємо завжди українську тему, вже була Яворівська іграшка, Марія Примаченко, цього року — Опішня, Полтавська іграшка. І щороку ми будемо розкривати культуру кожного регіону. Друга тема — європейська, класична, історія про Лускунчика,

– зазначив Ігор Добруцький.

Окрім цього, відомо, що кожного року автори арт-проєкту будуть обирати новий регіон та показувати українцям красу та особливість нашої культури в новорічному декорі. На День Миколая планується не тільки відкриття головною ялинки за участю президентської сім'ї, але й хода із символами року, персонажами "Лускунчика" та козаками. А от від феєрверків на свята столична влада просить відмовитись.