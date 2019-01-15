Домагання і сексизм чоловіків у новій рекламі Gillette: чому обурилися користувачі у мережі

423
Реклама Gillette
Реклама Gillette / Скріншот з відео

Компанія Gillette представила новий рекламний ролик, у якому замінила знаменитий слоган "Найкраще, що може мати чоловік" на "Найкраще, ким може бути чоловік". Така реклама викликала бурхливі обговорення у мережі.

У новому рекламному ролику, який компанія опублікувала на офіційному YouTube-каналі, показано кадри буллінгу, сексуальних домагань до жінки, сексистської та агресивної поведінки чоловіків. У відео йдеться, що чоловіки відповідальні за свої вчинки і їхня поведінка впливає на майбутні покоління, а вищезгадані нападки агресії, насильства та неадекватності мають засуджуватися у суспільстві.

Читайте також: Зґвалтування в Україні: статистика в інфографіці

Згодом у рекламі показують приклади кращої поведінки: чоловіки запобігають таким вчинкам, що відбуваються публічно та розв'язують питання без агресії.

Дивіться відео: реклама компанії Gillette

Підтримка компанії Gillette руху #MeToo, який засуджує сексуальні насильства і домагання, отримала безліч негативних коментарів.

Так, деякі користувачі (більшість чоловіки) вирішили, що реклама є "феміністичною пропагандою" і закликали бойкотувати Gillette.

Такі коментарі здебільшого написали під відео Gillette в YouTube:

"Молодці, Gillette, Ви щойно засмутили 99% ваших покупців. Я більше не буду купувати ваш продукт".

"Найкраще, що може отримати чоловік – це батько, який виховає, як бути чоловіком, а не якийсь бета-фемініст, який вважає, що існує таке поняття, як "токсична мужність". Я думаю, що прийшов час для ваших конкурентів, щоб вийти у гру".

"Вітаю, Ви щойно втратили свій бізнес. Ви зіпсували Gillette, побачите, як третя хвиля фемінізму не зробить нікого щасливим".

"Менш ніж за дві хвилини вам вдалося відштовхнути вашу найбільшу групу покупців. Добре зроблено".


Колаж зі скріншотів деяких коментарів невдоволених глядачів реклами Gillette

Однак більшість користувачів підтримали компанію й ідею, яку передали у рекламі.

"Реклама Gillette засуджує сексуальні домагання і буллінг, а також наголошує: "Частина чоловіків вже зараз все роблять правильно". Але все одно є купа чоловіків, які досі готові сприймати це як напад на "нормальну чоловічу поведінку" і розцінюють рекламу як бажання підстригти всіх під одну гребінку. Безцінно", – пише глядач у Twitter.

"Дякую, Gillette, що використали шанс прив'язати свій слоган до чогось важливого і справжнього. Ця дискусія має відбутися. Чому ж є так багато скарг на цю рекламу, коли вона демонструє хорошу і погану сторону маскулінності?" – йдеться у публікаціях.

 

Теги: LifeStyle Новини культури Секс Секс-скандал Реклама Медіа
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Знімала однокімнатну квартиру, – К'яра Ферраньї розповіла, як змінилося її життя за 10 років
сьогодні 21:01 Знімала однокімнатну квартиру, – К'яра Ферраньї розповіла, як змінилося її життя за 10 років
992
Рецепт грибної підливи на сметані з пряними спеціями
сьогодні 17:08 Рецепт грибної підливи на сметані з пряними спеціями
Богданна Рибак 760
Найцікавіші події 2019 року: афіша концертів у Києві
сьогодні 14:28 Найцікавіші події 2019 року: афіша концертів у Києві
174
Що подивитись після свят: 5 фільмів січня, вартих уваги
сьогодні 13:00 Що подивитись після свят: 5 фільмів січня, вартих уваги
Уляна Корицька 969
Тіна Кароль знайшла "чоловіка своєї мрії": фоторепортаж з концерту у Львові
14 січня 20:41 Тіна Кароль знайшла "чоловіка своєї мрії": фоторепортаж з концерту у Львові
Анастасія Манюхіна 17210
Найефектніші образи з червоної доріжки Critics' Choice Awards 2019
14 січня 18:37 Найефектніші образи з червоної доріжки Critics' Choice Awards 2019
1437
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук