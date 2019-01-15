Домагання і сексизм чоловіків у новій рекламі Gillette: чому обурилися користувачі у мережі

Компанія Gillette представила новий рекламний ролик, у якому замінила знаменитий слоган "Найкраще, що може мати чоловік" на "Найкраще, ким може бути чоловік". Така реклама викликала бурхливі обговорення у мережі.

У новому рекламному ролику, який компанія опублікувала на офіційному YouTube-каналі, показано кадри буллінгу, сексуальних домагань до жінки, сексистської та агресивної поведінки чоловіків. У відео йдеться, що чоловіки відповідальні за свої вчинки і їхня поведінка впливає на майбутні покоління, а вищезгадані нападки агресії, насильства та неадекватності мають засуджуватися у суспільстві.

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Згодом у рекламі показують приклади кращої поведінки: чоловіки запобігають таким вчинкам, що відбуваються публічно та розв'язують питання без агресії.

Дивіться відео: реклама компанії Gillette

Підтримка компанії Gillette руху #MeToo, який засуджує сексуальні насильства і домагання, отримала безліч негативних коментарів.

Так, деякі користувачі (більшість чоловіки) вирішили, що реклама є "феміністичною пропагандою" і закликали бойкотувати Gillette.

Такі коментарі здебільшого написали під відео Gillette в YouTube:

"Молодці, Gillette, Ви щойно засмутили 99% ваших покупців. Я більше не буду купувати ваш продукт".

"Найкраще, що може отримати чоловік – це батько, який виховає, як бути чоловіком, а не якийсь бета-фемініст, який вважає, що існує таке поняття, як "токсична мужність". Я думаю, що прийшов час для ваших конкурентів, щоб вийти у гру".

"Вітаю, Ви щойно втратили свій бізнес. Ви зіпсували Gillette, побачите, як третя хвиля фемінізму не зробить нікого щасливим".

"Менш ніж за дві хвилини вам вдалося відштовхнути вашу найбільшу групу покупців. Добре зроблено".



Колаж зі скріншотів деяких коментарів невдоволених глядачів реклами Gillette

Однак більшість користувачів підтримали компанію й ідею, яку передали у рекламі.

"Реклама Gillette засуджує сексуальні домагання і буллінг, а також наголошує: "Частина чоловіків вже зараз все роблять правильно". Але все одно є купа чоловіків, які досі готові сприймати це як напад на "нормальну чоловічу поведінку" і розцінюють рекламу як бажання підстригти всіх під одну гребінку. Безцінно", – пише глядач у Twitter.

The #Gillette ad clearly calls out sexual harassment and bullying, and says "Some men are already doing fine."



Yet tons of men are still going to take it as an attack on "normal male behaviour," and will interpret it as "painting ALL men with a wide brush." Priceless. — Ethan Matisa (@ematisa) 14 января 2019 г.

"Дякую, Gillette, що використали шанс прив'язати свій слоган до чогось важливого і справжнього. Ця дискусія має відбутися. Чому ж є так багато скарг на цю рекламу, коли вона демонструє хорошу і погану сторону маскулінності?" – йдеться у публікаціях.